Continua la corsa (o forse dovremmo dire la fuga?) dell'avvincente Escape at Dannemora , la miniserie diretta e prodotta da Ben Stiller con Patricia Arquette, Benicio del Toro e Paul Dano. Annoiata da una vita noiosa e da un marito ancora più noioso, Tilly, ormai complice a tutti gli effetti di Matt e Sweat, sogna a occhi aperti un futuro radioso in Messico e fa di tutto per evitare Lyle. Richard, un vero maestro della manipolazione, da una parte deve convincere il suo giovane complice a non arrendersi nonostante le difficoltà (e in questo caso si tratta di una difficoltà bella grossa, uno spesso muro in cemento), e dall'altra deve legare sempre di più a sé Tilly. La donna, infatti, sarà fondamentale per la loro fuga, perché sarà lei ad aspettarli al di fuori del perimetro e a portarli lontano da lì. Intanto la primavera è ormai arrivata, e il Clinton Correctional Facility, questo il nome ufficiale del carcere di Dannemora, non ha più bisogno di essere riscaldato. Ciò permette a David di sperimentare una nuova soluzione che gli farà risparmiare tempo e soprattutto fatica. Ignaro di tutto, Lyle cerca di organizzare qualcosa di speciale per l'anniversario del suo matrimonio con Tilly, ma ovviamente le cose non andranno come previsto. Non perdere il quarto episodio, in onda martedì 18 dicembre alle 21.15 in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic