Su Sky Atlantic sta per arrivare in prima tv per l'Italia la terza e ultima stagione di Fortitude , quattro episodi che ci faranno venire la pelle d'oca, e non solo per la gelida ambientazione della serie creata da Simon Donald! Dopo l'omicidio del corrotto Governatore Munk e dopo gli orrori della seconda stagione, gli abitanti di Fortitude cercano di tornare alla normalità. Ma in un posto del genere, un posto così estremo, la normalità è qualcosa di difficilmente praticabile. Rivedremo Dennis Quaid, Richard Dormer, Sienna Guillory, Luke Treadaway, Alexandra Moen, Mia Jexen e Bjorn Hlynur Haraldsson, ma ci saranno anche delle new entry nel cast, tra cui Maria Schrader e Set Sjostrand, due agenti che investigheranno sui fatti della stagione 2, e la misteriosa coppia formata da Aliette Opheim e Abubakar Salim. L'appuntamento con Fortitude 3 è il mercoledì sera alle 21.15 a partire dal 12 dicembre: sfoglia la gallery