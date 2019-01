Fortitude 3, episodio 4, anticipazioni: Incubo senza fine

Ultimo appuntamento con Fortitude 3 , in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic. Marcus è vittima della galoppante pazzia dello sceriffo Anderssen. Natalie è in mano a Elsa, intenzionata a portare avanti gli esperimenti della dottoressa Kathri. Michael deve prendere una decisione riguardo il suo futuro. Eric scopre qualcosa che non avrebbe mai voluto scoprire. Per Dan è arrivato il momento della resa dei conti. E non sarà un bello spettacolo. Non perdere il quarto episodio, in onda mercoledì 2 gennaio alle 21.15