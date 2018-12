Secondo appuntamento con Fortitude 3 , in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic. Elsa è alla ricerca di un nuovo “donatore”, ma è anche molto interessata a un certo sceriffo che ultimamente è piuttosto cambiato rispetto a com'era prima... Natalie è riuscita a convincere Vince ad aiutarla col suo piano per tentare di riacquistare la vista, ma gli effetti collaterali della “terapia” a base di parassita non tardano a farsi vedere. Aiutato da Ingrid, Dan tenta di insabbiare i suoi ultimi delitti. Non perdere il secondo episodio, in onda mercoledì 19 dicembre alle 21.15

Fortitude, stagione 3, episodio 2

Elsa e Boyd si recano nel posto dove si è schiantato l'elicottero che trasportava la dottoressa Kathri, mandata lì proprio da loro per studiare il parassita e le sue infinite potenzialità.

Aiutato da Ingrid, innamorata di lui e disposta a coprirlo e a tenerlo informato sulle decisioni e sugli spostamenti di Eric e Petra, Dan tenta di insabbiare i suoi ultimi delitti. E' evidente che non vuole che nessun altro vada a scavare e a scoprire la verità non solo sulla morte di Munk, ma anche su di lui. Non che gli abitanti di Fortitude non si siano accorti del suo cambiamento – la differenza tra il Dan di prima e il Dan di adesso è assolutamente evidente –, ma da qui a pensare che il loro affidabile e pacato sceriffo si sia trasformato in qualcosa che è ancora un essere umano ma non solo ce ne vuole.

Vince ha accettato di aiutare Natalie, e dopo aver recuperato l'ultimo esemplare di vespa preistorica portatrice del parassita si appresta a seguire le sue istruzioni nonostante la cosa lo metta molto a disagio. Visto quanto successo a Dan, la scienziata ha deciso di farsi volontariamente infettare dal microorganismo, nella speranza di riacquistare la vista. Gli “effetti collaterali”, a lei ben noti, sono però più forti e impetuosi del previsto. Ne sarà veramente valsa la pena?

Al pub, la mattina – perché il mattino ha l'oro in bocca, ma nel suo caso ha la birra e il whisky –, Michael viene avvicinato da un'affascinante straniera. Questa straniera è Elsa: cosa vorrà? Forse fargli fare la fine del suo ultimo amante? Michael non è però il solo a fare la conoscenza della donna: anche Dan, infatti, viene raggiunto da lei durante un pasto piuttosto rivoltante: un bel piatto di carne cruda. E' evidente che i due hanno in comune molte cose, e che lei è disposta a condividere con lui informazioni preziose...