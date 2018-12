Arriva su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia la terza e ultima stagione di Fortitude , che per quattro settimane ci farà gelare il sangue dalla paura. Nell'ex posto più bello del mondo, infatti, a uccidere non sono gli orsi polari o il freddo, ma gli esseri umani...specialmente quelli sopravvissuti a certi parassiti preistorici! Per indagare sulla morte di Munk, Oslo ha inviato due detective, e Dan, sempre più fuori controllo, non è per nulla contento. Gli abitanti di Fortitude cercano di tornare alla normalità, ma non è per niente facile. L'arrivo di due ricchi e misteriosi visitatori non promette nulla di buono... Non perdere il primo episodio, in onda mercoledì 12 dicembre alle 21.15

Fortitude, stagione 3, episodio 1

Dopo l'infestazione di vespe preistoriche e una scia di vittime piuttosto lunga e disgustosa, dopo l'assassinio di Hildur, dopo lo scompiglio creato dallo sciamano Vladek, e dopo la morte di Munk, gli abitanti di Fortitude cercano di tornare alla normalità, ma in un posto del genere è difficile dire cosa ciò significhi.

Il governo di Oslo, preoccupato per la serie di tragedie che ha colpito in così poco tempo quello che, secondo le parole della compianta Hildur, dovrebbe essere il posto più bello del mondo, ha inviato due detective per fare luce sulla morte di Munk.

A indagare su quello che a tutti gli effetti sembrerebbe un linciaggio sono Ingeborg Myklebust e il suo assistente Torsten Oby. Eric cerca di convincerli che non c'è stato nessun linciaggio e che si è trattato di un suicidio, ma loro, soprattutto lei, non sembrano convinti. Dan, dal canto suo, sa bene cos'è successo, e sa bene che le indagini dei due poliziotti potrebbero far venire alla luce cose che è meglio che restino sepolte. Meglio per lui, ovviamente.

Michael, distrutto per la morte dell'amatissima Freya, si annienta nell'alcol, mentre Marcus riceve una "promozione" inaspettata: sarà lui il nuovo Governatore ad interim di Fortitude.

Nonostante l'altissimo tasso di mortalità dell'ultimo anno, sull'isola arrivano due visitatori tanto misteriosi quanto potenzialmente pericolosi: si tratta di Elsa Schenthal, donna affascinante ma dalla salute cagionevole, e suo marito Boyd, arrivati dagli Stati Uniti per fare ulteriori ricerche, ed esperimenti, sul parassita portato dalle vespe. Erano forse loro i veri "datori di lavoro" della defunta Dott.ssa Kathri?

Intanto Natalie, sempre cieca, chiede a Vince di aiutarla, perché non ce la fa più a vivere così. Vince farebbe di tutto per lei, ma quando Natalie gli rivela che in realtà c'è ancora una vespa viva, lui va in crisi. Eppure, forse, la risposta che la scienziata cerca è proprio lì, in quel parassita millenario che, a quanto pare, può fare miracoli per quanto riguarda la rigenerazione cellulare...