Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con la controversa e chiacchieratissima Euphoria , la serie tv targata HBO creata da Sam Levinson e con protagonista una stupefacente (no pun intended!) Zendaya. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda domenica 29 settembre alle 23.15: intanto, ecco alcune anticipazioni. - Euphoria, le foto della serie tv

Euphoria, stagione 1, episodio 7

Episodio che si concentra sul personaggio di Cassie. Da piccola, Cassie sogna di pattinare e diventare una stella del pattinaggio sul ghiaccio, ma nella realtà è costretta ad avere a che fare con le avances di alcuni parenti maschi e, soprattutto, con il divorzio dei genitori e l'improvvisa sparizione del padre, cosa che crea un vuoto incolmabile dentro di lei e che la porta a cercare l'amore perduto nei ragazzi sbagliati. A causa della situazione con Jules, Rue va in crisi: dopo un episodio maniacale cade nella spirale della depressione, e per giorni interi non si alza neanche dal letto. Fezco ha un inquietante scambio di battute con Nate, che, ancora una volta, si dimostra una persona terribile e assai disturbata. Maddy e Kat hanno un'accesa discussione. Cassie vorrebbe dire la verità a McKay e rivelargli la sua gravidanza, ma non riesce a trovare il coraggio. In compagnia dei suoi vecchi amici e lontana da Rue, Jules si lascia sedurre dalla frenesia della città.

Euphoria, stagione 1, episodio 8, finale di stagione

Mentre è ricoverata in ospedale, Rue si riconcilia con Jules, ma le cose tra loro restano indefinite. Nate discute animatamente con Maddy, che è stanca del suo comportamento violento e manipolatorio, e poi ha un intenso e preoccupante litigio con suo padre, col quale viene quasi alle mani. E' la fine della coppia d'oro del liceo, ma è anche la fine della coppia formata da Cassie, che deve prendere una decisione fondamentale per il suo futuro, e McKay. Fezco deve trovare il modo di pagare il debito che ha con Mouse, costi quel che costi. Al Ballo d'Inverno del liceo, Maddy e Nate discutono nuovamente, mentre Kat finalmente si scusa con Ethan. Dopo aver saputo di Fezco, Rue affronta Nate. Nate ovviamente prova a intimidirla, ma lei ha un paio di assi nella manica. Rue e Jules sono a un punto decisivo per la loro relazione: come andrà a finire?

