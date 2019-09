Prosegue su Sky Atlantic la corsa della controversa e chiacchieratissima Euphoria , la serie tv targata HBO creata da Sam Levinson e con protagonista una stupefacente (no pun intended!) Zendaya. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda venerdì 27 settembre alle 23.15: intanto, ecco alcune anticipazioni. - Euphoria, le foto di backstage del cast

Euphoria, stagione 1, episodio 3

Episodio che si concentra sul personaggio di Kat. Da ragazzina, Kat torna a casa da una vacanza con parecchi chili in più, e da quel momento viene ostracizzata dai suoi coetanei. Durante la preadolescenza trova conforto nella scrittura di fanfiction, ma poi, al liceo, non è nient'altro che "l'amica di", in questo caso l'amica della popolarissima cheerleader Maddy Perez. Ma Kat non ci sta, vuole essere sé stessa, vuole essere libera, e così, dopo aver perso la verginità e dopo lo scandalo del video postato su PornHub, decide di prendere in mano le redini della propria vita. E lo fa con un radicale cambio di rotta, tanto a livello esteriore quanto interiore. Dopo l'incidente col Fentanyl, Jules impone un aut aut a Rue: o la loro amicizia, o le droghe. Le conversazioni virtuali tra Jules e Tyler si fanno sempre più intime e piccanti. Cassie va a una festa di una confraternita insieme a McKay, ma la situazione degenera in poco tempo. Maddy spia sul telefono di Nate e scopre una serie di foto alquanto compromettenti. Tra Rue e Jules la situazione è molto poco definita, e, dopo un'accesa discussione, una emotivamente distrutta Rue va da Fezco, ma Fezco, per la prima volta, si rifiuta di venderle anche una sola pillola.

Euphoria, stagione 1, episodio 4

Episodio che si concentra sul personaggio di Jules. Da giovanissima, Jules viene fatta rinchiudere in un ospedale psichiatrico per minori dalla madre. Una volta fuori, ecco che ha il via la sua transizione. Nel presente, Rue ha un'intensa chiacchierata col suo sponsor, Ali. Alla fiera di paese, Nate e Maddy discutono animatamente...troppo animatamente! McKay e Cassie hanno evidenti problemi di comunicazione, e alla fine passano la serata separati. Cassie, ferita dalle parole di McKay, si mette a flirtare con Daniel, un suo compagno di classe. Jules vede per la prima volta Cal Jacobs. Kat va alla fiera con Ethan, ma quando lo vede parlare con una ragazza "bionda-magra-occhi azzurri-capelli lunghi" se ne va di soppiatto. Alla fiera c'è anche Gia, e Rue scopre che sua sorella sta prendendo brutte abitudini: bisogna intervenire prima che...prima che diventi come lei. Jules finalmente incontra "Tyler"...