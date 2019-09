Modella transgender e “It girl” del momento, Hunter Schafer debutta come attrice nella serie tv più controversa dell'anno, Euphoria (in onda da giovedì 26 a domenica 29 settembre in seconda serata alle 23.15 su Sky Atlantic) . Nell’attesa di vederla sul piccolo schermo, scopri di più su Hunter Schafer . - Hunter Schafer, le foto più belle dell'attrice

In Euphoria, da giovedì 26 a domenica 29 settembre in seconda serata alle 23.15 su Sky Atlantic, Hunter Schafer è Jules Vaughn, una teenager transgender che fa amicizia con il personaggio di Zendaya, la protagonista Rue Bennet. Un ruolo che si potrebbe quasi definire (quasi) biografico, quantomeno in alcuni aspetti. Euphoria segna il debutto di Hunter Schafer nel mondo della recitazione, ma non in quello dello star system, mondo bazzicato ormai già da qualche anno. Star di Instagram, modella famosa, artista e attivista, Hunter Schafer è già un'icona e sembra essere destinata a diventarlo ancora di più.

20 anni, professione modella. Hunter Schafer è nata maschio, ma non si è mai riconosciuta in questa definizione. Quando parla di sé stessa ama definirsi una “lei” o un “loro”. Il suo è un percorso iniziato molto presto, al punto da arrivare a diventare a soli 17 anni attivista per la comunità LGBTQ+. Tra le sue lotte c’è quella dell'ampliamento del concetto di gender a tutte le stratificazioni possibili, anche quelle che non hanno bisogno di alcuna etichetta.

Come modella, Schafer ha sfilato in passerella per i più prestigiosi brand, da Miu Miu a Marc Jacobs, diventando uno dei nomi di punta della Elite Model Management, tra le più importanti agenzie di moda a livello mondiale. Una carriera iniziata dopo il diploma: grazie al suo stile e fascino etereo, il mondo della moda l'ha subito considerata una delle modelle più richieste sui catwalk di tutto il mondo.

In Euphoria, la serie tv del momento, Hunter Schafer interpreta la trans adolescente Jules Vaugh, trasferitasi nei sobborghi residenziali dopo il divorzio dei suoi genitori. La complicità col personaggio di Zendaya, che nello show interpreta Rue, viene fuori fin dal primo episodio. A quanto pare dalle foto dei loro profili Instagram, le due sono grandi amiche anche fuori dal set.

