Deutschland 86: Di nuovo a casa. FOTO

Ultimo appuntamento con Deutschland 86 , in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic. Ma niente paura: la serie è stata rinnovata per una terza e ultima stagione, dunque prossimamente Kolibri e compagni (o meglio, Compagni!) torneranno in Deutschland 89 , anno fatidico non solo per la DDR, ma per l'Europa intera. Martin può finalmente tornare a casa e abbracciare suo figlio, ma Annett per ora non ha nessuna intenzione di lasciargli vedere Max. In realtà Kolibri sta facendo il doppio gioco: l'obiettivo è consegnare Lenora nelle mani di Brigitte, e poi andare via con lei e abbandonare per sempre la vita da spia. A proposito di Lenora: la Compagna Rauch e la Compagna Seithathi sono a Rostock per l'Operazione Love Boat, ma ovviamente le cose non andranno come previsto. Tina viene improvvisamente rilasciata, ma non ha idea di che fine abbiano fatto le sue figlie. Da Berlino Ovest, Alex svela i retroscena della collaborazione tra la Sprembex e la DDR. Guarda le foto del nono e del decimo episodio, in onda lunedì 17 dicembre alle 21.15 - Deutschland 86, scopri lo speciale sulla serie