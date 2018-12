Deutschland 86: Il Paese della speranza. FOTO

Penuntilmo appuntamento con Deutschland 86, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic. Kolibri deve portare a termine una missione per conto dei servizi segreti della Germania Ovest, e poi, finalmente, potrà tornare a casa...ovviamente come spia! Per Tina e la sua famiglia è finalmente arrivato il momento di lasciare la DDR, ma il viaggio che la sorella di Thomas, suo marito e le sue figlie si apprestano a fare è lungo e, soprattutto, molto pericoloso. A causa di un'improvvisa emergenza, Annett comincia a temere per la sua posizione all'interno dell'HVA. Lenora e Rose cominciano a organizzare l'Operazione Vula, ma servono fondi per andare avanti, e tra loro e i fondi c'è Frau Dietrich. Alex fa una scioccante scoperta riguardo la Sprembex, l'azienda farmaceutica con cui sta collaborando la DDR. Guarda le foto del settimo e dell'ottavo episodio, in onda lunedì 10 dicembre alle 21.15 - Deutschland 86, scopri lo speciale sulla serie