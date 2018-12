Deutschland 86: Nella tana del drago. FOTO

Continuano le avventure di Martin Rauch e compagni su Sky Atlantic. Banks è un uomo di cui non ci si può fidare, e Martin e sua zia Lenora lo scoprono sulla loro pelle quando per colpa sua si ritrovano in mezzo a uno scontro tra gruppi ribelli contrapposti. Durante la fuga, Martin viene ferito, ma quando si risveglia non è più in Angola: è in Libia! In Germania, Tina Fischer, la sorella di Thomas, è preoccupata per gli effetti collaterali del farmaco che sta testando, ed espone i suoi dubbi al primario del reparto. In tutta risposta riceverà una visita da Annette. Schweppenstette ha un'idea che sicuramente lo farà tornare nelle grazie di Fuchs. Per dichiarare un successo il suo piano, però, dovrà prima recarsi a Berlino Ovest per concludere un accordo commerciale: riuscirà a resistere alle tentazioni del capitalismo? Guarda le foto del terzo e del quarto episodio, in onda lunedì 26 novembre alle 21.15 - Deutschland 86, scopri lo speciale sulla serie