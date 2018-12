Deutschland 86, anticipazioni episodio 7 e 8

Penultimo appuntamento con Deutschland 86 su Sky Atlantic. Per Tina e la sua famiglia è arrivato il momento di dire addio per sempre alla DDR: ci riusciranno? Martin è pronto per tornare a casa come spia al servizio della BND, i servizi segreti della Germania Ovest, ma prima deve portare a termine una missione. Lenora e Rose cercano fondi per l'Operazione Vula, Annett è preoccupata per la sua posizione presso l'HVA, e Alex fa una scoperta alquanto inquietante... Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda lunedì 10 dicembre alle 21.15

Deutschland 86, episodio 7: El Dorado Canyon Tina, suo marito Christoph e le loro figlie sono pronte per lasciare per sempre la Germania Est. Uscire dalla DDR senza permesso, però, non è per niente facile, dunque bisogna provare a superare il confine nascondendosi...e sperando che da lassù qualcuno dia un'occhiata. Thomas attende sua sorella a Berlino Ovest, al punto di raccolta: la sua pazienza sarà ripagata, o si tratterà di un'attesa vana? C'è un motivo per cui Lenora è tornata a casa insieme a Rose: per portare a termine l'Operazione Vula, operazione che prevede lo sviluppo di un metodo top secret di comunicazione a uso e a beneficio dell'ANC. Ci vuole però l'appoggio del KoKo, perché servono fondi: Frau Dietrich acconsentirà? Soprattutto: cosa vorrà in cambio? Alex, rimasto molto colpito dall'attentato e preoccupato per Tim - che, per volere della madre, sarà presto trasferito negli Stati Uniti -, sale sul palco durante il servizio funebre per i morti e i feriti dell'esplosione. Il suo discorso è carico d'emozione e Tischbier, lì per una protesta insieme a degli accoliti, non può che rimanerne colpito. Sono passati tre anni dall'ultima volta che i due si sono visti, e sono cambiate tante cose. Annett scopre che Martin non solo è vivo, ma che sta per tornare in Germania Est. La cosa, ovviamente, la rende nervosa, ma c'è un problema di cui occuparsi nell'immediato: il tentativo di fuga dei Fischer. E le rivelazioni di Tina riguardo il trial clinico abbandonato a causa delle morti sospette di alcuni pazienti...

Deutschland 86, episodio 8: Vula

Martin è pronto per tornare a casa, ma prima deve convicere Brigitte a dargli fiducia. Più che Frau Winkelmann, però, a volere una prova concreta della sua nuova fedeltà è la BND. A Kolibri viene affidata una missione: se la porterà a termine potrà finalmente partire per la Germania Est e iniziare un nuovo capitolo della sua vita, questa volta come spia per la Germania Ovest. La fuga dei Fischer si è rivelata più complicata del previsto, e ora Tina si trova in una posizione difficile. Tischbier fa visita ad Alex presso il centro per malati di AIDS dove il ragazzo è volontario. Il ragazzo è determinato a convincere la Sprembex a rendere disponibile un nuovo farmaco per l'HIV, ma, una volta dentro gli uffici dell'azienda farmaceutica, scopre dei documenti che rivelano un'inquietante verità. Sullo sfondo, il disastro di Chernobyl tocca le vite di tutti gli abitanti di un'Europa spaccata a metà.