Deutschland 86, anticipazioni episodio 5 e 6

Continua la corsa di Deutschland 86 su Sky Atlantic. Martin, tornato in Europa insieme a Brigitte, sogna di cambiare vita, ma la realtà si abbatte su di lui in maniera a dir poco violenta: una bomba sta per esplodere, e farà molti morti e molti feriti. Tina deve assolutamente trovare il modo di lasciare la DDR, Lenora torna a casa a Kleinmachnow insieme a Rose, e Walter Schweppenstette entra in possesso di informazioni delicatissime. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda lunedì 3 dicembre alle 21.15

Deutschland 86, episodio 5: Green Book Grazie a Brigitte Winkelmann, agente sotto copertura per i servizi segreti della Germania Ovest, Martin riesce a lasciare la Libia e a tornare finalmente in Europa insieme a lei. Tra loro c'è qualcosa di forte e di decisamente reale, e per un attimo i due accarezzano l'idea di dire addio per sempre alle loro vecchie vite e di ricominciare da zero a Parigi. Brigitte e Martin si trovano proprio lì, perché lì c'è una speciale unità antiterrorismo che riunisce le migilori spie del blocco occidentale. Ovviamente tutti vorrebbero mettere le mani su Kolibri, ma Frau Winkelmann lo tiene nascosto. Martin, però, è preoccupato: è sicuro che i libici stiano preparando un attentato, ed è sicuro che l'obiettivo sia un certo Hotel Voltaire. Una bomba sta per esplodere e per fare molti morti e feriti: non c'è tempo da perdere. A Tina e alla sua famiglia viene negato il permesso per andare temporaneamente in Germania Ovest. La sorella di Thomas è sicura che la STASI la stia tenendo d'occhio: ha ragione, o si tratta solo di paranoia? A Berlino Est arriva il diplomatico Hector Valdez, al suo primo incarico presso l'albasciata americana. Neanche il tempo di conoscere i vicini, e Hector viene avvicinato da un informatore che lo avvisa che a Berlino Ovest sta per essere messo in atto un attentato: riusciranno i servizi segreti delle due Germanie a fermare in tempo i terroristi?

Deutschland 86, episodio 6: Tjello

Martin arriva a Berlino Ovest, ma è braccato dalla varie agenzie di intelligence, convinte del suo coinvolgimento con la Libia per quanto riguarda l'attentato. Kolibri tenta di passare a Berlino Est, ma viene riconosciuto, e a quel punto non può fare altro che scappare e cambiare il suo aspetto. Se c'è qualcuno che può ripulire il suo nome, questo qualcuno è Brigitte, ma intanto bisogna tenere un profilo basso. Tina e suo marito Christoph sono alla ricerca di qualcuno che possa aiutarli ad attraversare il confine: che questo qualcuno possa essere Ingrid? All'ambasciata U.S.A., gli americani sono sul piede di guerra: qualcuno dovrà pagare caro per quanto successo. L'agitazione degli americani mette in agitazione Fuchs e gli altri della HVA. Anche Lenora torna a casa, e insieme a lei c'è Rose.