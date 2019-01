Da un lato il sommergibile tedesco U-612 con a bordo quaranta uomini della marina, dall’altro lato la Resistenza Francese pronta a fronteggiare il nemico. Das Boot è la nuova produzione originale Sky che ci riporta nel corso del secondo conflitto mondiale.

La serie segue il film di grande successo del 1981 del tedesco Wolfgang Petersen, regista anche di Poseidon e del più famoso Troy del 2004 con protagonista un indimenticabile Brad Pitt che sbancò il botteghino con quasi 500 milioni di dollari di incassi a fronte di un budget di produzione di circa 190 milioni di dollari.

Das Boot: la trama dell’episodio 7

A La Rochelle giungono notizie non per nulla positive sulla situazione dell’U-612 e sulla sua missione. Forster informa Simone. Dopo le ultime liti con Carla, Simone si avvicina sempre di più a Forster, i sentimenti vanno di pari passo, ma l’uomo inizia a vacillare, i dubbi che Simone possa essere coinvolta con la Resistenza si fanno in lui sempre più forti. Nel frattempo Carla è desiderosa di vendetta e non ha intenzione di fermarsi davanti a niente e nessuno, Simone capisce l’importanza della causa della sua amante ma non ne giustifica i mezzi, a maggior ragione se di mezzo ci sono vite di persone.

Parallelamente l’U-612 deve affrontare un’altra battaglia e la situazione è sempre più complicata, il combustile è terminato, gli uomini a bordo ce la faranno a tornare a casa?

Das Boot: la trama dell’episodio 8

L’U-612 inizia a preparasi per il tanto atteso ritorno verso casa, il viaggio sarà l’occasione per tutti gli uomini a bordo per riflettere su ciò che hanno visto, sui sentimenti che hanno provato e sulle paure che li hanno pervasi; ma non sarà finita qua, infatti sarà anche il momento in cui marinai e ufficiali dovranno accordarsi per la versione da fornire una volta rientrati.

Intanto arriva a La Rochelle una notizia: Gluck è stato rapito. Forster va su tutte le furie, ora nessuno è più al sicuro, nemmeno Simone che riceve anche una notizia sconvolgente sul fratello, a questo punto alla ragazza non resta che prendere la decisione più difficile della sua vita, una scelta che avrà sicuramente delle ripercussioni importanti.