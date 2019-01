Das Boot: episodio 5

L’arrivo a bordo di un nuovo (secondo) capitano

Abbiamo lasciato l'equipaggio dell'U-612 con il morale a terra, dopo una devastante battaglia contro il nemico. E lo ritroviamo dello stesso umore, anche per l’arrivo a bordo di un nuovo membro: il volitivo Ulrich Wrangel, arrivato sul sommergibile con la qualifica di Secondo Capitano e destinato a scombussolarne ulteriormente il già precario equilibrio. Se il nuovo acquisto non piace alla ciurma (che si chiede quale sia il motivo di una tale decisione da parte dei vertici della Marina Militare), ancor meno piace al capitano Hoffman, non proprio entusiasta di condividere il proprio ruolo, e al secondo in comando Tennstedt, di fatto declassato nella sua autorità.

Il triangolo in cui si trova Simone

Intanto a terra, a La Rochelle, Carla e Simone sono sempre più vicine. Parallelamente, però, emergono anche le prime sostanziali differenze, all’apparenza incolmabili: la prima è, infatti, convinta che, per un bene più grande, alcuni sacrifici siano quasi inevitabili, mentre Simone è convinta che debba esserci un limite. Nel frattempo, Forster, oltre a portare avanti le proprie indagini, dichiara i suoi sentimenti alla ragazza, che finisce per trovarsi così al vertice di un triangolo decisamente inaspettato. Quale sarà la prossima mossa di Simone?

Das Boot: episodio 6

Lo scontro diretto con il nemico

Fin dall’inizio gli uomini dell'U-612 dicevano di volere uno scontro diretto, una battaglia, e nel sesto episodio di «Das Boot» finalmente la ottengono. Le cose, però, sono molto diverse da come si aspettavano, e ora sono in serio pericolo. Di chi è la colpa? Di Wrangel? O è semplicemente la fortuna, che ha guardato da un'altra direzione? Intrappolati dentro il sottomarino, Hoffman e il suo equipaggio devono trovare il modo di tornare a galla, metaforicamente e letteralmente. Riusciranno a uscirne vivi, o quelle acque così profonde diventeranno la loro tomba?

Una situazione complicata

A La Rochelle, invece, sulla terraferma, Simone inizia a capire quanto sia complicato gestire una situazione come quella in cui, volente o nolente, è venuta a trovarsi. Scissa in due, tra Carla e Forster, tra l'amore e la fedeltà alla patria, la ragazza si ritrova a compiere delle scelte che mai avrebbe immaginato di fare.