Das Boot: episodio 3

La situazione sul sommergibile

A qualche settimana dalla partenza dal porto di La Rochelle (Francia) e dalle inevitabili prime tensioni tra i membri dell’equipaggio, il sottomarino U-612 si appresta a portare a termine la prima parte della loro missione. All’inizio tutto sembra volgere per il meglio, ma l’improvvisa morte di uno degli uomini a bordo, nonostante l'evitato scontro diretto col nemico, porta la tensione alle stelle. In men che non si dica, nel sommergibile comincia una vera e propria caccia alle streghe, che porti all’individuazione di qualcuno da incolpare.

Il clima di turbamento che si respira incrina ancora di più il già fragile rapporto tra il comandante Hoffmann e il secondo in comando Tennstedt, arruolato proprio controllare le mosse del giovane capitano. Quando però una nave nemica spunta sui radar, i due sono costretti a mettere da parte le ostilità e a cercare di collaborare. Ci riusciranno? Ma soprattutto, riusciranno a uscirne vivi?

La parata e le indagini sulla terraferma

Nel frattempo, a terra, a La Rochelle, viene organizzata una parata per il ritorno a casa del Capitano Becker e dei suoi uomini, che, in precedenza, si erano scontrati in mare aperto col nemico. Una festa cittadina che, però, nella pratica, diventa anche l’occasione per i ribelli della Resistenza di agire, con una mossa dimostrativa e - soprattutto - «esplosiva».

Intanto, continuano le indagini: quelle dell’ispettore Pierre Duval e Hagen Forster (sulla bella Jacqueline Rossignol e sui suoi legami con la Guerra Civile Spagnola), ma anche quelle di Simone, che vuole assolutamente scoprire come e quanto è coinvolto suo fratello nella Resistanza. Alla disperata ricerca di risposte e con in mano informazioni preziose, la ragazza si reca dalla misteriosa Carla Monroe, dove scopre che la situazione è più grave del previsto…

Das Boot: episodio 4

Le sommosse a La Rochelle

Dopo i gravi fatti accaduti a La Rochelle, il sindaco della città è costretto a sbilanciarsi e a prendere misure sempre più intransigenti. D’altronde, in gioco ci sono le vite di centinaia di persone, tra cui quelle di molti civili innocenti, e non si può fare diversamente.

Nel frattempo, Simone è a un bivio: sia Forster che Carla sono chiaramente interessati a lei, sia professionalmente sia romanticamente, ma la ragazza non sa che fare. Chi scegliere? Di chi fidarsi? In un momento storico così delicato è più saggio seguire la testa oppure il cuore?

Lo sconforto sull’U-612

A bordo dell’U-612, invece, dopo una disastrosa battaglia contro il nemico, la situazione è particolarmente critica: lo stress e la tensione stanno avendo la meglio sugli uomini, su cui non restano più tracce né di orgoglio né di cameratismo. Tutto sparito sotto i colpi dei cannoni, che hanno mostrato il conflitto per quello che è, in tutta la sua bruta verità. Non resta praticamente niente: la missione e la sopravvivenza dell'equipaggio del sottomarino sono in serio pericolo.