Das Boot, episodi 7 e 8: le anticipazioni sul finale

Ultimo appuntamento con Das Boot, in onda in prima tv su Sky Atlantic. Per l'U-612 è arrivato il momento di tornare a casa, ma il viaggio di ritorno sarà piuttosto movimentato. A La Rochelle, l'impulsività di Carla metterà Forster sul piede di guerra. Simone riceverà una notizia sconvolgente su suo fratello Frank e si troverà costretta a prendere una decisione difficilissima. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, il finale di stagione, in onda venerdì 25 gennaio alle 21.15 - Das Boot, guarda le foto degli episodi 7 e 8

Das Boot, episodio 7 A La Rochelle arrivano informazioni poco rassicuranti riguardanti l'U612: a quanto pare ci sono state delle serie difficoltà, e l'esito della missione è ben diverso da quanto previsto o anche solo sperato. A dare la notizia a Simone è Forster. Dopo le accese discussioni con Carla, infatti, Simone sta passando molto in sua compagnia, e i sentimenti di lui per lei diventano di giorno in giorno più forti. Forster, però, sembra dotato di un sesto senso appositamente dedicato alla scoperta delle menzogne, e, quando si rende conto che Simone potrebbe essere coinvolta con la Resistenza, comincia a indagare su di lei. Carla è alla ricerca di vendetta, e non si fermerà di fronte a niente. Simone si rende conto dell'importanza della causa per cui la sua amante sta lottando, ma non è d'accordo con i suoi metodi: non sempre il fine giustifica i mezzi, specialmente quando ci sono a rischio molte vite di innocenti. L'U-612 si trova coinvolto in una nuova battaglia, ma la situazione è sempre più critica, anche per la mancanza di combustibile per continuare a far funzionare i motori: riusciranno gli uomini a tornare a casa?

Das Boot, episodio 8 - Finale di stagione

L'U-612 si prepara a tornare a casa: per gli uomini il viaggio di ritorno sarà l'occasione per riflettere sui difficili momenti vissuti durante la missione. I problemi, i dubbi, i sacrifici non potranno però essere raccontati: dovranno rimanere confinati dentro quel sottomarino. Soprattutto, i marinai e gli ufficiali dovranno mettersi d'accordo su che storia raccontare. La notizia del rapimento di Gluck raggiunge LaRochelle e scatena l'ira di Forster, pronto a scatenare l'inferno in terra. Nessuno è dunque al sicuro, neanche l'amata Simone, che potrebbe essere una traditrice. Costretta a scegliere tra l'amore della sua vita e le vite di un centinaio di innocenti, Simone riceve una notizia sconvolgente riguardante suo fratello Frank, e a quel punto non le resta che una sola cosa da fare. Ma si tratterà della scelta più difficile della sua vita.