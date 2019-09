L'improvvisa sparizione di Jimmy è un bel problema per Jackie e Decourcy: non si può costruire un caso su un informatore che non si riesce a trovare. La situazione non è rosea neanche per Frankie: Ward e i suoi si stanno pericolosamente avvicinando a lui e alla sua famiglia. Sfoglia la gallery con le immagini del terzo e del quarto episodio di City on a Hill, in onda su Sky Atlantic martedì 10 settembre alle 21.15.