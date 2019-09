City on a Hill, le anticipazioni degli episodi 7 e 8

Continua su Sky Atlantic la corsa di City on a Hill , la nuova produzione targata Showtime che ci porta nella capitale del Massachussets durante gli anni Novanta, all'epoca del cosiddetto Boston Miracle. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda martedì 24 settembre alle 21.15: intanto, ecco alcune anticipazioni. - Sarah Shahi, le foto più belle della protagonista di City on a Hill

City on a Hill, episodio 7

Col trafficante di armi della gang sotto custodia, Jackie è ormai sicuro di essere a un passo dal successo, ma Decourcy ha in mente obiettivi più grandi: non si accontenterà di mettere dietro le sbarre gli acquirenti, ma tenterà di smantellare del tutto questo letale mercato nero. Jimmy e Frankie devono dunque procurarsi le armi da qualcun altro in vista della loro prossima operazione. Cathy cerca di stare vicina a sua figlia, ma non è facile cercare di mantenere una parvenza di normalità in una situazione del genere. La giornalista Michaela Freda viene aggredita per strada e finisce in coma. Rachel, che ha la sensazione che dietro questo pestaggio possa esserci Jackie Rohr, si mette a indagare: cosa bolle in pentola? I coniugi Rohr devono mettere da parte i loro problemi per aiutare Benedetta. Jackie è intenzionato a scoprire chi ha conciato sua figlia in quel modo: quel bastardo la pagherà cara, molto cara.



City on a Hill, episodio 8

Davanti alla telecamere, Rohr dà l'impressione di essere un agente integerrimo e assolutamente votato alla giustizia, ma Decourcy e i suoi sanno bene che quella è solo una facciata. Rachel, in particolare, ha tutte le intenzioni di incastrarlo, ma per farlo ha bisogno di trovare delle prove inconfutabili. Il cerchio comincia a stringersi attorno alla famiglia Ryan. Ward finalmente mette a segno un colpo durante una seduta del Gran Giurì, ma poi ha un'accesa discussione con sua moglie, che ha scoperto qualcosa che non avrebbe dovuto scoprire. Jackie scopre che è stato il suo informatore, Roach, a drogare e violentare sua figlia...



