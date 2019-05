Arriva su Sky Atlantic Catch-22 , la serie tv tratta dal libro Comma 22 di Joseph Heller del 1961 fortemente voluta da George Clooney, presente in veste di produttore, regista e attore. Il giovane aviatore americano John "YoYo" Yossarian, di stanza in Italia, è vicino al congedo, ma l'arrivo dell'ambizioso Colonnello Catchcart manda all'aria i suoi piani. Il totale delle missioni da 25 passa a 30, poi a 35, poi a 40, dunque a John non resta altro da fare se non provare a farsi esonerare. Una soluzione potrebbe essere quella di dichiararsi pazzo...ma in base al famigerato Comma 22, chi è veramente pazzo non si auto-denuncerebbe mai, pertanto chi si auto-dichiara pazzo non può che essere sano, dunque assolutamente in grado di andare in missione. Una bella fregatura! In attesa di martedì 21 maggio, ore 21.15, sfoglia la gallery dei primi due episodi.