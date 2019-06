Quinto e sesto episodio per Catch-22. Torna in scena Scheisskopf, e per Yossarian la discesa nel'incubo ormai è inarrestabile: scopri quando e dove vedere gli ultimi due episodi della serie.

Catch-22, gli episodi 5 e 6

Nel quinto episodio, Yossarian, profondamente segnato dalla morte di Nately, decide di andare a Roma per dare di persona la triste notizia a Clara nonostante Cathcart e Korn gli abbiano negato di prendere due giorni di permesso. Intanto, il Colonnello, che non vuole fare brutta figura davanti a Scheisskopf, ora Generale e responsabile del teatro di guerra nell'area del Mediterraneo, deve inventarsi una storia abbastanza credibile riguardo quella maledetta missione. Mentre i traffici di Milo si fanno sempre più complessi - al punto da tirare in ballo anche i tedeschi -, nella Città Eterna Yossarian assiste a un atto di feroce brutalità perpetrato da Aarfy.

Nel sesto, il finale di serie, YoYo rischia di rimetterci i "gioielli di famiglia", ma neanche questa ferita così delicata riuscirà a fargli avere l'agognato congedo. Dopo l'ennesima tragedia in volo, Yossarian, completamente sconvolto, si arrende. Sarà quel che sarà, tanto ormai lui non è più quello che era prima di partire per l'Italia. Quel ragazzo non c'è e non ci sarà mai più.

Clicca qui per vedere le foto del quinto e del sesto episodio di Catch-22

Catch-22: dove e quando vedere la serie tv

Gli ultimi due episodi di Catch-22, il quinto e il sesto, andranno in onda in prima tv su Sky Atlantic (e Sky Cinema Uno) martedì 4 giugno alle 21.15. Saranno ovviamente disponibili su Sky Go e su Sky On Demand. Come sempre, li troverete anche in streaming, su NOW TV.

