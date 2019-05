Catch-22: quanto conosci George Clooney? IL QUIZ

Ha vinto due Oscar, uno come attore e l’altro come regista, ha interpretato i ruoli più svariati sul grande schermo - dal ladro gentiluomo di Ocean’s Eleven al medico e al sergente dell'esercito - e è fra gli uomini più sexy di Hollywood. Ora George Clooney torna in scena, questa volta sul piccolo schermo, con Catch-22, una nuova produzione originale Sky in onda su Sky Atlantic dal 21 maggio.



SCOPRI QUANTO CONOSCI GEORGE CLOONEY: RISPONDI AL QUIZ



Catch-22, dal romanzo alla tv



Nella serie tv Catch-22 George Clooney interpreta il tenente Scheisskopf e recita al fianco di Christopher Abbott (nei panni di John Yossarian), Kyle Chandler (nel ruolo del colonnello Cathcart) e Hugh Laurie (alias maggiore de Coverley). Catch-22 si ispira al libro Comma 22 del 1961 di Joseph Heller, romanzo che porta in scena le disavventure di un gruppo di aviatori statunitensi appartenenti a uno stormo di bombardieri attivo in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale.



Catch-22, il TRAILER della serie tv

Catch-22, la trama della serie TV con George Clooney

George Clooney contro la guerra



Il testo satirico a cui si ispira Catch-22 critica ferocemente la guerra, trovando d'accordo Clooney, da sempre molto attivo nel sociale e all'interno del panorama umanitario. Va ricordato, ad esempio, il suo impegno contro il conflitto del Darfur, che gli è valsa la nomina di Messaggero di Pace delle Nazioni Unite, ricevuta nel 2008.



Catch-22, le prime FOTO



George Clooney fra cinema e vita privata



George Clooney ha raggiunto la fama verso la metà degli anni Novanta, quando ha preso parte al cast della serie di successo E.R. Medici in prima linea, e da allora la sua scalata al successo non ha accennato a rallentare, portando persino Clooney a vestire i panni del supereroe nella pellicola Batman & Robin del 1997. Il successo di Clooney gode di un’importante impennata nel 2001, quando prende il via la trilogia di Ocean’s Eleven, un film che vanta un cast stellare, da Julia Roberts agli amici di sempre Matt Damon e Brad Pitt. Nello stesso periodo l’attore prova a spostarsi dietro alla macchina da presa e nei panni del regista dimostra di saperci fare, tanto da vincere l'Oscar al Miglior film per la produzione di Argo nel 2013. E mentre lo scapolo d’oro di Hollywood ha messo la fede al dito, il suo vecchio “amico speciale” Max è passato a miglior vita. Voi conoscete Max? SCOPRITELO RISPONDENDO AL QUIZ