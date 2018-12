Britannia, serie tv: La fine di un'era. FOTO

Finale di stagione per Britannia. Cait è nelle mani di Hella, la mercenaria arruolata da Aulo: in base alla profezia di Veran dovrebbe essere la Prescelta, colei che segnerà la disfatta del Generale romano e che guiderà la ribellione contro gli invasori, ma per ora è solo un topolino in gabbia nelle mani del nemico. Divis, incredibilmente sopravvissuto, va alla ricerca della sua giovane allieva, e per trovarla sarà disposto a rischiare nuovamente la vita. Antedia scalpita, non vede l'ora di assaporare la sua vendetta, mentre Amena trama nell'ombra. Kerra, intanto, è in crisi: per la sopravvivenza dei Cantiaci dovrà prendere una decisione al più presto, una decisione difficilissima per il suo orgoglio. Ma una regina deve fare ciò che è giusto per gli altri, non per se stessa. L'appuntamento con l'ultimo episodio, il nono, è per lunedì 12 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic