Britannia 2, le anticipazioni del finale di stagione

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con la seconda stagione di Britannia , l'avvincente drama storico a tinte fantasy targato Sky Original e creato da Jez e Tom Butterworth e da James Richardson. E' dunque tempo di fare un salto nel passato, in una terra misteriosa dominata da Druidi, regine guerriere e combattive tribù, una terra su cui hanno messo gli occhi i dominatori dell'Europa antica: i Romani. Come andrà a finire? Non perdere il nono e il decimo episodio, il finale di stagione, di Britannia 2, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic venerdì 20 dicembre alle 21.15. - Britannia, stagione 2: il cast e i personaggi. FOTO