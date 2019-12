Continua su Sky Atlantic la corsa della seconda stagione di Britannia , l'avvincente drama storico a tinte fantasy targato Sky Original e creato da Jez e Tom Butterworth e da James Richardson. E' dunque tempo di fare un salto nel passato, in una terra misteriosa dominata da Druidi, regine guerriere e combattive tribù, una terra su cui hanno messo gli occhi i dominatori dell'Europa antica: i Romani. Come andrà a finire? Non perdere il quinto e il sesto episodio di Britannia 2, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic venerdì 6 dicembre alle 21.15. - Britannia, stagione 2: il cast e i personaggi. FOTO

Britannia, stagione 2, episodio 5

Divis fa un sogno piuttosto bizzarro che crea delle inutili tensioni tra lui e Cait in un momento delicatissimo: lo stadio preparatorio della Prova dell'Acqua. Secondo la profezia, la Prescelta dovrà gettarsi in un fiume e diventare un pesce. Ma cosa significano esattamente queste parole? Sotto l'incantesimo di Harka, Mallin/Love parte per la sua distruttiva missione. Trovati Cait e Divis, si getta nel fiume, e viene salvato dalla Prescelta, che lo porta a riva appena in tempo. A Isca, Amena viene accolta a braccia aperte da sua sorella minore, la Regina Andra. L'alleata di Aulo tenta in tutti i modi di convincere la guida del Devni, che è anche la custode del lago sacro, a stringere un patto con Roma, ma l'arrivo di Veran scompiglia le carte in tavola.

Britannia, stagione 2, episodio 6

Philo e Bruto, i due legionari disertori della prima stagione, si godono la libertà e i viaggetti mentali causati dalle sostanze psichedeliche dei funghetti di cui i boschi locali sembrano essere pieni. Quando incrociano un accampamento di ex colleghi pensano bene di aiutarli a "vedere" e versano della polvere di funghi allucinogeni nelle riserve d'acqua. Sotto l'effetto dell'acqua contaminata, i soldati festeggiano in un'atmosfera allegra, e intanto Philo e Bruto ne approfittano per derubarli. La mattina successiva, però, si scatena l'inferno: il campo viene attaccato dal gruppo dei Druidi ribelli, e tra questi c'è anche Ania, che non si tira indietro. Risvegliatosi, Love non ricorda niente, né il suo nome né chi sia. Divis non lo vuole tra i piedi, ma poi qualcosa gli fa cambiare idea: e se questo ragazzo fosse parte della Profezia? Amena è in attesa di conoscere il suo destino, ma sa qualcosa che potrebbe distruggere per sempre la fiducia che i celti, in primis sua sorella, hanno in Veran...