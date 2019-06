Billions 4: le foto delle puntate 9 e 10

Penultimo appuntamento con la quarta stagione di Billions. Nell'episodio 9 Chuck fa una mossa azzardata per aiutare Wendy e suo padre, ma le sue priorità restano comunque molto chiare. Intanto, Taylor va all'attacco di Bobby e mette a punto un piano per sabotare qualcuno vicino a lui. Axe si ritrova così ad affrontare un momento piuttosto difficile per la sua società. Nell'episodio 10 Wendy e Taylor si preparano per una giornata importante e decisiva. Wags scava a fondo del suo animo e si riconnette alla parte più intima e sensibile di sé. Il legame tra Bobby e Wendy non è mai stato così solido: i due ne hanno passate tante, tantissime insieme, e ogni volta, grazie al reciproco aiuto e sostegno, ne sono usciti più forti e più uniti. Bryan viene contattato da una figura del suo passato...e quando il passato torna a bussare alla porta, in genere sono guai. Non sempre, però. Non perdere il nono e il decimo episodio di Billions 4, in onda venerdì 7 giugno alle 21.15: sfoglia la gallery.