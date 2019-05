Billions 4: le foto delle puntate 5 e 6

Nuovo appuntamento con la quarta stagione di Billions. Chuck ha vinto e ora è il nuovo Procuratore dello Stato di New York, ma il suo matrimonio è seriamente in crisi. Wendy , infatti, si è improvvisamente ritrovata nell'occhio del ciclone contro la sua volontà, cosa che le ha fatto mettere seriamente in discussione il rapporto con suo marito. Mentre Connerty decide di aprire un'indagine per incastrare Rhoades, Taylor tenta di soffiare un cliente importante al suo ex capo. La guerra tra l'alliev* e il maestro è ben lontana dal potersi dichiarare conclusa. Non perdere il quinto e il sesto episodio di Billions 4, in onda venerdì 24 maggio alle 21.15: sfoglia la gallery. - Billions 4: le anticipazioni delle puntate 5 e 6