Billions 4: le foto delle puntate 3 e 4

Nuovo appuntamento con la quarta stagione di Billions. Accecato dal suo desiderio di vendetta nei confronti di Taylor, Axe, con la testa decisamente altrove, si distrae, e quando un'operazione gestita da Dollar Bill non va come previsto deve immediatamente correre ai ripari, col rischio di andare a perderci una discreta quantità di money. Nel frattempo, Taylor si riavvicina a suo padre. Chuck è intenzionato a vincere e a diventare il nuovo procuratore dello Stato di New York, ma la corsa si rivela più difficile del previsto. Poiché non può permettersi di perdere, decide di sfoderare il famigerato asso nella manica, ma nel fare ciò rompe una promessa fatta a sua moglie. Wendy decide di aiutare attivamente Axe nella sua guerra contro Taylor. Bisogna colpire forte, e bisogna colpire subito. Da nemici a partner: tenendo bene a mente il detto "Una mano lava l'altra", Bobby e Chuck mettono in piedi un piano per togliersi qualche sassolino dalla scarpa a vicenda. Non perdere il terzo e il quarto episodio di Billions 4, in onda venerdì 17 maggio alle 21.15: sfoglia la gallery.