Billions 3: Si vince, si perde, si ricomincia. FOTO

Finale di stagione, la terza, per Billions , ma niente paura, Showtime ha annunciato già a fine aprile il rinnovo, dunque rivedremo Bobby e Chuck il prossimo anno. Bobby è alla ricerca di capitale per rendere ancora più grande la Axe Capital, ma c'è qualcuno che gli sta remando contro nell'ombra e che ha intenzione di soffiargli Andolov da sotto il naso: Taylor. Come reagirà Axe a questo tradimento? Chuck, intanto, è pronto a far cadere Jeffcoat, ma ovviamente le cose non andranno proprio lisce come previsto. Bryan fa un'interessante chiacchierata con Kate, una chiacchierata decisamente illuminante: non perdere l'ultimo episodio, il dodicesimo, di Billions 3, in onda venerdì 22 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic - SCOPRI LO SPECIALE SU BILLIONS