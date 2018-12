Billions 3: L'unione fa la forza. FOTO

La solerzia di Bryan rischia di mettere seriamente nei guai anche Chuck e Wendy, e non solo Bobby. Le sorti dei personaggi ai tre vertici di questo inusuale triangolo sono legate: se cade uno, cadono tutti. Bisogna dunque trovare un capro espiatorio, e bisogna rendere la storia abbastanza convincente per essere presentata al giudice DeGiulio. Connerty, però, non è l'unico a sudare freddo: anche Dake rischia di giocarsi la carriera. Come sempre, la serie con Damian Lewis e Paul Giamatti ci tiene in sospeso fino all'ultimo, i nemici possono diventare amici, e viceversa. Lappuntamento col settimo episodio della terza stagione di Billions è per venerdì 18 maggio alle 21.15 -SCOPRI LO SPECIALE SU BILLIONS