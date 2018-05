Billions 3: L'errore fatale. FOTO

Il giorno del processo è sempre più vicino, e Axe si rende conto che il rischio di essere condannato è concreto. Bisogna mettere ordine, ogni cosa dev'essere a posto in vista del gran giorno, e se ciò significa tentare di corrompere un potenziale testimone...beh, che si proceda! Anche Chuck, per colpa di Bryan e della sua integrità, non dorme sonni troppo tranquilli: il suo potenziale coinvolgimento nell'indagine è sempre dietro l'angolo, dunque bisogna rivedere la strategia, e bisogna farlo in fretta. Mentre Wendy si trova a dover mediare tra Dollar Bill e Spyros, Taylor va in California per chiudere un potenziale affare con Oscar Langstraat. Lappuntamento col quinto episodio della terza stagione di Billions è per venerdì 4 maggio alle 21.15 -SCOPRI LO SPECIALE SU BILLIONS