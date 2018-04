Billions 3: Conflitto (inter)generazionale. FOTO

Chuck è costretto a sottostare alle direttive di Jeffcoats, il nuovo Procuratore Generale, ma non è d'accordo con la sua agenda: scontro in vista? Taylor è alla ricerca di nuove modalità di trading, e la cosa fa preoccupare Wags: il braccio destro di Bobby, infatti, teme per il suo futuro, e ha paura che insieme alla testa del suo capo possa cadere anche la sua. Axe, però, ne sa una più del diavolo, e trova il modo di aggirare gli ostacoli. Ira e Dake sono alla ricerca di prove schiaccianti per il processo, e tra i loro testimoni chiave c'è ovviamente Ira, che ha fretta di chiudere questo triste capitolo della sua vita. Wendy cerca di mediare tra Chuck e suo padre, mentre Lara è costretta a firmare un documento che non avrebbe mai voluto firmare: l'appuntamento col terzo episodio della terza stagione di Billions è per venerdì 20 aprile alle 21.15 -SCOPRI LO SPECIALE SU BILLIONS