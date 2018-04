Billions 3: Lotta ad armi (im)pari. FOTO

Chuck, che nel finale di Billions 2 è riuscito a incastrare il suo acerrimo nemico, è costretto a lasciare tutto nelle mani di Dake e Bryan, e intanto deve fare rapporto a un nuovo superiore che non si capisce bene se sia con lui o contro di lui. Bobby, intanto, è come un animale in gabbia anche se, di fatto, è libero su cauzione. In attesa di essere processato, è infatti costretto a stare lontano dagli affari della Axe Capital, formalmente gestiti da Taylor e dal sempre fedele Wags. Wendy continua a dividersi tra due uomini, il suo consorte (Chuck) e il suo datore di lavoro e amico (Bobby), mentre Lara, ancora furiosa, ha un'unica preoccupazione: che suo marito non perda altri soldi e metta in difficoltà economiche lei e i figli. L'appuntamento col primo e col secondo episodio della terza stagione di Billions è per venerdì 13 aprile alle 21.15