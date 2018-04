Billions 3: su Sky Atlantic è ancora Bobby VS Chuck. VIDEO

Dopo l’anteprima al Lucca Film Festival 2018, Billios torna su Sky Atlantic , e lo fa con una terza stagione che vedrà Bobby Axelrod e Chuck Rhoades impegnati non solo a farsi la guerra l’un l’altro, ma anche a trovare nuove strategie per non subire i letali colpi di nuovi e potenti avversari. In attesa dei primi due episodi, in onda venerdì 13 aprile alle 21.15 , ecco cosa ci aspetta: continua a leggere, scopri di più e guarda i video

Chi la fa, l’aspetti, ma soprattutto si pronto a farla, rifarla e aspettarsela ancora e ancora, perché la guerra è fatta di tante battaglie: dopo l’anteprima al Lucca Film Festival 2018, Billions torna su Sky Atlantic, e lo fa con una terza stagione che vedrà Bobby Axelrod e Chuck Rhoades impegnati non solo, per l’appunto, a farsi la guerra l’un l’altro, ma anche a trovare nuove strategie per non subire i letali colpi di nuovi e potenti avversari. In attesa di venerdì 13 aprile alle 21.15, quando andranno in onda i primi due episodi della S03, andiamo a scoprire qualcosa di più sui due sfidanti in questa lotta senza esclusione di colpi bassi. Chi sono dunque Bobby Axelrod e Chuck Rhoades, interpretati dai due fuoriclasse Damian Lewis e Paul Giamatti? A raccontarcelo sono direttamente gli attori del cast di Billions nel video che vedete qui sotto:

Vero genio della finanza o “semplice” farabutto interessato ai soldi e al potere che questi donano a chi li possiede? Vero soldato della legge, o uomo frustrato in cerca di un nemico per dimostrare qualcosa? Chi e cosa sono veramente Bobby e Chuck? Questa impossibilità di etichettarli in modo unico e definitivo è senza dubbio uno dei punti forti della serie: Damian Lewis e Paul Giamatti portano in scena due esseri umani a tutto tondo, con i loro punti di forza e con le loro debolezze, ma anche gli altri personaggi non sono da meno. Wendy, Lara, Wags, Taylor, Bryan, Kate: ognuno di loro è un eroe per certi aspetti e un criminale per altri.

Ma torniamo alla terza stagione: dove eravamo rimasti? Bobby è nel suo punto più basso, indagato per la sporca faccenda dell’Ice Juice e abbandonato da Lara, ma Chuck non è che se la passi poi meglio. E’ vero, è riuscito (per ora) a incastrare il suo avversario, ma ha dovuto cedere la palla a Dake, e la sua candidatura a Governatore non è proprio così scontata. In compenso, con Wendy le cose sembrano essere tornate sorprendentemente a posto. Durerà? Andiamo a scoprire cosa ci aspetta in Billions 3 in questo video:

Clicca qui per vedere due scene in anteprima tratte dal primo episodio della terza stagione di Billions