Billions: il photoshoot della terza stagione. VIDEO + FOTO

La terza stagione di Billions debutterà negli U.S.A. su Showtime il 25 marzo, mentre in Italia arriverà a breve distanza su Sky Atlantic, il 13 aprile per la precisione. Manca dunque poco, e finalmente rivedremo Bobby e Chuck, sempre intenzionati a dimostrare di essere uno più furbo dell’altro, ma anche decisamente concentrati su una cosa fondamentale: sopravvivere! Al loro fianco, più o meno, l’astuta Wendy e la determinata Lara, anche loro ovviamente sul piede di guerra. Intanto, ecco il video del photoshoot della S03, più alcune immagini: continua a leggere e scopri di più

La terza stagione di Billions debutterà negli U.S.A. su Showtime il 25 marzo, per poi arrivare a breve distanza, il 13 aprile per la precisione, anche in Italia su Sky Atlantic (clicca qui e guarda il trailer). Vedremo dunque un nuovo capitolo della lotta Bobby VS Chuck, sempre intenzionati ad annientarsi a vicenda, e vedremo in azione anche Lara e Wendy, che non hanno niente da invidiare ai loro rispettivi mariti in quanto a spregiudicatezza. In attesa del debutto della S03, ecco il video del photoshoot:

La terza stagione di Billions vedrà Chuck Rhoades e Bobby Axelrod ancora l’uno contro l’altro, ovviamente, ma ora sono cambiate tante cose. Entrambi determinati a distruggersi a vicenda – ci può essere un solo vincitore in uno scontro come questo –, dovranno però combattere anche per la loro sopravvivenza contro nuove forze e nuovi potenti nemici. Wendy (Maggie Siff), moglie di Chuck e performance coach di Axe, si troverà in mezzo a questa situazione scottante e pericolosa, sempre in bilico tra due poli opposti. Una situazione che a un certo punto la costringerà a scegliere definitivamente da che parte stare, con tutte le conseguenze del caso. Anche Lara (Malin Akerman) dovrà decidere da che parte stare, se contro o con suo marito. Soldi, potere, giustizia e vendetta: nessuno è al sicuro. Nel cast Toby Leonard Moore, David Costabile, Condola Rashad, Asia Kate Dillon and Jeffrey DeMunn. Tra le guest star troviamo un nome di fama internazionale, John Malkovich.