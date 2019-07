La seconda stagione di Big Little Lies sta per volgere al termine. In attesa del gran finale, previsto su Sky Atlantic per martedì 23 luglio alle 21.15, ecco una serie di reaction gif dedicate alle "cinque di Monterey" e alla villain di quest'anno, l'unica e inimitabile Mary Louise Wright, interpretata dalla mitica Meryl Streep.

Quando insieme alle vostre amiche ne combinate una grossa e venite subito beccate con le mani nella marmellata...

Quando avevate giurato un centinaio di volte di passare definitivamente alla e-cig, ma poi lo stress vi colpisce in maniera inaspettata, e allora afferrate l'accendino...

Quando, durante una riunione in ufficio, siete l'unica donna e vi tocca sentire i commenti altamente intelligenti, fini ed evoluti dei vostri colleghi uomini...

Quando non c'è molto altro da aggiungere!

Quando qualcuno che non vi sta molto simpatico vi fa un appunto poco carino, ma a voi non frega niente, perché "Quando la persona è niente, l'offesa è zero" (cit. Anna Tatangelo):

Quando la vostra migliore amica vi asciuga parlandovi della persona che le piace e cerca di convincervi che si tratta di una brava persona e che no, non la sta usando solo per "divertirsi", ma voi lo sapete benissimo che non è così:

Quando andate a scusarvi con la vostra migliore amica dopo averle detto la verità di cui sopra, ma lei inizialmente non la prende tanto bene...

Quando, durante una serata tra amiche, una del gruppo fa una confessione a dir poco piccante e vi rivela cose che le vostre orecchie avrebbe preferito non sentire mai:

Quando la suocera vi fa inca**are, e non vorreste fare altro che prenderla a schiaffi!

Quando vi mettete a vedere video di gattini, cagnolini, caprette, asinelli, elefantini e quant'altro in ufficio e sentite il bisogno fisico di condividere questo momento di gioia e purezza con qualche collega:

Quando il sabato sera scendete in pista con la vostra migliore amica:

Quando la vostra migliore amica vi mette in guardia riguardo la persona che state frequentando, che, a quanto pare, ha qualche problema con la monogamia:

Quando qualcuno vi offende...e non sa di aver appena firmato la propria condanna a morte!!