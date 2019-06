Big Little Lies 2: quanto sei bugiardo/a? IL QUIZ

La seconda stagione di Big Little Lies ha fatto il suo atteso debutto, l'appuntamento con la serie è fissato per ogni martedì, alle 21.15, su Sky Atlantic . Nell'attesa dei nuovi episodi, fai il test per scoprire quanto ti conosci veramente!

Sei un bugiardo seriale o la sincerità è la tua arma vincente? Le protagoniste di Big Little Lies sono tornate con una seconda stagione imperdibile che vi aspetta ogni martedì, alle 21.15, su Sky Atlantic.

I primi due episodi della serie hanno regalato grandi emozioni al pubblico che hanno assistito al tanto atteso arrivo dell’iconica Meryl Streep nel ruolo di Mary Louise Wright, madre di Perry, marito di Celeste, interpretata dall’affascinante Nicole Kidman (clicca qui per vedere tutte le foto più belle della première tenutasi a New York).

Madeline, Jane, Celeste, Renata e Bonnie sono pronte per portarci nuovamente nel mondo fatto di intrighi, bugie, relazioni pericolose e segreti. In queste ore molti fan di Big Little Lies stanno discutendo della possibilità di andare a vivere nella casa di Madeline.

Infatti l’abitazione utilizzata dalla produzione è ora disponibile su un sito di immobili per eventuali affittuari che avranno la possibilità di soggiornare nella bellissima dimora del personaggio interpretato da Reese Whitersppon. Il costo? 100.000 dollari al mese per il periodo estivo

Big Little Lies: mettiti alla prova con il quiz

Se guardando la serie vi siete chiesti più volte il vostro livello di sincerità, c’è soltanto un modo per scoprirlo, ovvero mettendovi alla prova con il nostro quiz di Big Little Lies in cui potrete conoscere il vostro livello di bugiarderia. Pronti? Allora buon test e non mentite nel rispondere, ovviamente!