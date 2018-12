Big Little Lies: la maratona su Sky Atlantic domenica 14 gennaio

Dopo aver fatto incetta di Emmy (addirittura 8!) a settembre dell’anno scorso, Big Little Lies ha deciso di fare il pieno anche di Golden Globes , e durante l’ultima edizione (quella del 7 gennaio 2018), si è portata a casa ben 4 premi. In attesa della seconda stagione, che è stata confermata ma che non si sa ancora quando andrà in onda, andiamo a rivedere la prima, tratta all’omonimo romanzo di Liane Moriarty. L’appuntamento con la maratona è per domenica 14 gennaio a partire dalle 14.45

Miglior miniserie o film per la tv

Miglior miniserie o film per la tv

Miglior attrice in una miniserie o film per la tv (Nicole Kidman)

Miglior attore non protagonista in una serie, in una miniserie o film per la tv (Alexander Skarsgard)

Miglior attrice non protagonista in una serie, in una miniserie o film per la tv (Laura Dern)

"Sometimes it's the little lies that turn out to be the most lethal": a volte sono le bugie più piccole quelle più letali, ma nel caso di Big Little Lies queste piccole grandi bugie hanno convinto tutti, pubblico e critica, e la miniserie targata HBO tratta dall’omonimo romanzo di Liane Moriarty ha trionfato per la seconda volta in pochi mesi. Un cast praticamente perfetto, una storia avvincente, tematiche delicate e importanti, una scrittura intelligente, una regia al servizio dello sviluppo della trama, e una colonna sonora pazzesca: gli elementi per il successo c’erano veramente tutti, e infatti così è stato.