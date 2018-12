Babylon Berlin: L'inizio della fine. FOTO

Finale di stagione per Babylon Berlin. Charlotte si presenta a casa di Rath con delle informazioni cruciali, e dopo aver discusso sul da farsi, i due decidono di avvisare anche August Benda. Non sanno, però, di essere spiati... In un susseguirsi di violenti colpi di scena, qualcuno riuscirà finalmente a mettere mano sul famigerato tesoro dei Sorokin, ma, è proprio il caso di dirlo, non è tutto oro quello che luccica. L'appuntamento con gli ultimi due episodi, il quindicesimo e il sedicesimo, è per martedì 16 gennaio alle 21.15 - Tutti gli episodi di Babylon Berlin sono disponibili su On Demand - SCOPRI LO SPECIALE SU BABYLON BERLIN