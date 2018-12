Gli Anni Venti sono famosi per le feste esuberanti, per i look, i balli sfrenati e…i cocktail. Dal Negroni al French 75, sono tanti i drink tipici di quest’epoca indimenticabile che fa da sfondo a Babylon Berlin. Continua a leggere e scopri tutti i segreti e le curiosità del Bronx - Tutti gli episodi di Babylon Berlin sono già disponibili su On Demand – Non perdere il finale di Babylon Berlin, in onda martedì 16 gennaio alle 21.15