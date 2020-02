Le streghe scoprono che i vampiri, Matthew nello specifico, stanno studiando il DNA delle creature: per quale motivo? Diana viene a sapere da Ysabeau il passato non proprio cristallino del suo amato: il loro amore è in pericolo? Qualcosa di inaspettato si mette in mezzo: qualcuno è intenzionato a fare tutto ciò che sarà necessario per far venire alla luce i fenomenali poteri di Diana...poteri che nascondo un oscuro segreto... -Dopo averla rapita, Satu tortura Diana nel castello in rovina di Gerberto: vuole che i suoi poteri si manifestino per capire quanto siano effettivamente potenti. Furibondo, Matthew giura di uccidere chiunque proverà a fare del male alla sua amata. Sconvolta da quanto accadutole, Diana è costretta a prendere atto del fatto che forse non è mai stata veramente padrona del proprio destino.