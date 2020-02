Diana e Matthew sono sempre più vicini, ma tra vampiri e streghe non può e non deve esserci niente, dunque la loro passione va tenuta a bada...altrimenti ci saranno delle serie ripercussioni. Knox vuole mettere a tutti i costi le mani sul Libro della Vita, e troverà il modo di convincere Diana. Per fortuna, al fianco della giovane strega riluttante c'è Matthew, che sa bene con chi ha a che fare. -Per proteggerla dai membri della Congregazione, Matthew porta Diana nella tenuta della sua famiglia. Sua madre, Ysabeau De Clairmont, non è molto entusiasta all'idea di avere una strega come ospite, ma Matthew è irremovibile: Diana va protetta. Intanto a Oxford la situazione comincia a farsi movimentata: Marcus ha un violento scontro con Juliette, mentre Satu paga cara la sua curiosità.