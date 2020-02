A Discovery of Witches, le anticipazioni degli episodi 3 e 4

Continua su Sky Atlantic la corsa della prima stagione dell'avvincente A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe , adattamento televisivo della Trilogia delle anime di Deborah Harkness. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda mercoledì 5 febbraio alle 21.15. Intanto, ecco alcune anticipazioni. - Teresa Palmer, le foto più belle della protagonista di A Discovery of Witches

A Discovery of Witches, stagione 1, episodio 3

Diana e Matthew sono sempre più vicini, ma tra vampiri e streghe non può e non deve esserci niente, dunque la loro passione va tenuta a bada...altrimenti ci saranno delle serie ripercussioni. Knox vuole mettere le mani sul Libro della Vita, così prova nuovamente a convincere Diana a cooperare, ma all'ennesimo rifiuto di lei le cose gli sfuggono di mano. Per fortuna, al fianco della giovane strega riluttante c'è Matthew, che sa bene con chi ha a che fare. Ma qual è il vero destino di Diana? Perché l'Ashmole 782 sta chiamando proprio lei? E perché proprio ora?

Matthew Goode, le foto più belle del protagonista di A Discovery of Witches

A Discovery of Witches, stagione 1, episodio 4

Per proteggerla dai membri della Congregazione, Matthew porta Diana nella tenuta della sua famiglia. Sua madre, Ysabeau De Clairmont, non è molto entusiasta all'idea di avere una strega come ospite, ma Matthew è irremovibile: Diana va protetta. Anche Sarah, la zia di Diana, è contraria all'idea che sua nipote sia in così stretto contatto con un vampiro: le due specie non devono unirsi, altrimenti verrà violato il Patto. Ma di cosa si tratta di preciso? Intanto a Oxford la situazione comincia a farsi movimentata: Marcus ha un violento scontro con Juliette, mentre Satu paga cara la sua curiosità.