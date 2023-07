Il 16 agosto arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il racconto della battaglia in tribunale tra le due star, diventata un caso mediatico globale che ha rivoluzionato il mondo dei social

Il 16 agosto arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Depp contro Heard, la docuserie in tre parti sul processo che ha coinvolto la superstar hollywoodiana Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. La documentarista Emma Cooper ha ricostruito la battaglia in tribunale per diffamazione, dalla quale sono emersi anche i temi degli abusi e della dipendenza da alcol, subito diventata un caso mediatico che ha rivoluzionato il mondo dei social media, influenzando la percezione dell’opinione pubblica e manipolando la verità.