Yellowstone, Kevin Costner continuerà la serie tv?

“Quello che posso dire è che la nostra star, il volto del nostro show e il produttore esecutivo, sono molto fiduciosi che continuerà con il nostro show”. Nel corso del panel su Yellowstone organizzato sabato sera al Dolby Theatre di Los Angeles in occasione del PaleyFest Keith Cox , presidente dello sviluppo e della produzione di Paramount Network, ha affrontato lo spinoso tema del futuro di Kevin Costner nella serie tv western . Lo scorso febbraio, infatti, era circolata la voce che Yellowstone sarebbe potuto terminare prima del previsto a causa dei contrasti organizzativi con l’interprete del patriarca protagonista John Dutton , che avrebbe richiesto di lavorare soltanto per una settimana nella seconda metà della quinta stagione, la cui data di inizio delle riprese sarebbe secondo Variety ancora incerta. Allora, Paramount Network aveva asserito in un comunicato che “ Kevin Costner è una grande parte di Yellowstone, e speriamo che sia così per molto tempo a venire. Grazie alla geniale mente di Taylor Sheridan, lavoriamo sempre alle espansioni del franchise di questo incredibile mondo che ha creato”. Oltre ai prequel 1883 e 1923, sembrerebbe infatti che per un nuovo spin-off di Yellowstone sia stato scritturato Matthew McConaughey , “un talento fenomenale con il quale ameremmo collaborare”. Nel frattempo, la prima metà della quinta stagione della serie si è chiusa con una battaglia potenzialmente mortale tra il personaggio interpretato da Costner e il figlio Jamie Dutton (interpretato da Wes Bentley ).

CAMBIO DI PROGRAMMA

Il panel su Yellowstone del PaleyFest avrebbe dovuto ospitare il protagonista Costner, il creatore Sheridan, le co-star Kelly Reilly, Cole Hauser, Luke Grimes, Kelsey Asbille, Gil Birmingham, Jacki Weaver e il produttore David Glasser. Tuttavia, poche ore prima dell’evento, gli attesi partecipanti sono stati rimpiazzati da Cox e da Moses Brings Plenty, Dawn Olivieri, Josh Lucas e Wendy Moniz. “Credo che Taylor scriverà le montagne russe, mi fido che lo faccia. Altrimenti perché scrivi? Scrivi così che tutti si sentano felici, e si sentano bene per ciò che hai appena fatto loro? Quello non è il motivo per cui guardiamo i lavori di Taylor Sheridan. Lo guardiamo perché sussultiamo “non posso credere che sia successo. Come ha potuto farlo?”" ha dichiarato a The Hollywood Reporter Olivieri, che nella serie tv interpreta lo “squalo aziendale” Sarah Atwood e che nel prequel 1883 ha ricoperto il ruolo di Claire Dutton. “I nomi cambieranno, i fattori di sensualità si sposteranno, appariranno Matthew McConaughey, sarà semplicemente ciò che deve essere”. Sul red carpet, anche Plenty ha aggiunto di non essere “preoccupato di nulla” perché “le persone giuste sono al timone” della serie, mentre Moniz ha definito “interessante” l’attesa di sviluppi sul futuro di Yellowstone: “Aspettiamo e ascoltiamo e vogliamo tornare al lavoro, in pratica”.