House of the Dragon, cast e personaggi del prequel di Game of Thrones

Manca poco al 22 agosto, quando inizierà House of The Dragon. Il prequel de Il Trono di Spade - Game of Thrones è composto da dieci episodi ambientati 200 anni prima delle vicende narrate nella serie madre e che ci sveleranno la storia della casata nobiliare dei Targaryen. La serie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Andiamo a scoprire i personaggi della serie e gli attori che li interpretano