Londra, incendio sul set di Downton Abbey e Peaky Blinders

Per confermare il brutto incidente, la West Yorkshire & Rescue Service ha diramato un comunicato ufficiale sul suo sito web: “In questo momento delle autopompe e delle unità specializzate sono presenti sul luogo per cercare di domare le fiamme a Dalton Mills. C’è tanto fumo e si consiglia alle persone del luogo e ai residenti di tenere chiuse le porte e le finestre. Inoltre, preghiamo la popolazione di evitare di attraversare la zona.”

Poco prima delle 12 di giovedì 3 marzo, un gigantesco incendio ha devastato la fabbrica in disuso di Dalton Mills nel West Yorkshire , utilizzata come set per le serie tv Downton Abbey e Peaky Blinders . I danni causati dalle fiamme sono ingenti, così come si può ben comprendere guardando le foto apparse sui media britannici.

L’aggiornamento sull’incendio

Poco tempo dopo il primo comunicato, è stata rilasciata una seconda nota: “Venti dei nostri mezzi sono impegnati in un incendio a Dalton Mills, Keighley. Tutti gli edifici sono coinvolti. In questo momento stiamo utilizzando getti avvolgitubo e piattaforme per scale aeree. Anche i mezzi delle caserme limitrofe stanno lavorando per spegnere le fiamme.” Insieme ai vigili del fuoco sono intervenute anche la polizia, l’Agenzia per l’acqua dello Yorkshire e le ambulanze.

Il luogo è conosciuto soprattutto per essere stato impiegato molte volte come set di serie televisive, tra cui Downton Abbey e Peaky Blinders.

Un testimone, che passava di lì per caso, ha rivelato alla BBC: “Mentre camminavamo abbiamo visto uscire il fumo e poi le fiamme. In pochissimo tempo è diventato l’Inferno. È stato tremendo, il fuoco usciva da ogni apertura.”

Le cause dell’incendio non sono note

La struttura, prima di diventare un’ambita location per le produzioni televisive, è stata costruita a metà del 1800 ed era stata pensata per ospitare circa duemila lavoratori. Dopo essere stata convertita in fabbrica è diventata un set cinematografico. Secondo quanto riportato dalla BBC, Nick Smith, del West Yorkshire Fire and Rescue Service, avrebbe dichiarato che non sono state coinvolte delle persone. Inoltre, ha spiegato che il tetto e il pavimento sono crollati.

Richard Knight, dirigente dello Screen Yorkshire, ha parlato dell’incendio come di “Un momento tragico. È una grave perdita per il panorama cinematografico. Era un luogo magico, unico e poteva attrarre registi da tutto il mondo.”