Hotel Portofino: trama, trailer e cast. Tutto quello che c’è da sapere

Disponibile dal 28 febbraio su Sky e in streaming su NOW, Hotel Portofino è già una delle serie tv più attese del 2022

Il 28 febbraio arriva su Sky e in streaming su NOW Hotel Portofino, l’attesissima serie tv ambientata nell’Italia del ventennio fascista. Tra i protagonisti del period drama spicca il nome di Natascha McElhone (Californication, Designed Survivor) e degli italiani Rocco Fasano, Lorenzo Richelmy e Daniele Pecci.

Hotel Portofino, la sinossi approfondimento Hotel Portofino, lo speciale: gli attori del cast raccontano la serie La serie tv più attesa del momento sarà composta da 6 episodi, in cui non mancheranno suspence e colpi di scena degni di un entusiasmante thriller in costume, con un cast d’eccezione. La scrittura, in pieno stile British, si intreccia con i panorami mozzafiato di Portofino ed è caratterizzata da una linea narrativa whodunit (cioè una storia legata a un omicidio, in cui l’identità del colpevole viene svelata solo alla fine). In attesa di poter vedere la serie tv, a partire dal 28 febbraio, scopriamo insieme la trama che lascerà tutti con il fiato sospeso. Siamo in Italia, nei primi anni Venti del 1900. La scalata al potere di Mussolini è iniziata, mentre Bella Ainsworth, l’affascinante figlia dell’industriale britannico Jack Livesey, si trasferisce a Portofino, dove apre un hotel in stile British. Ad accompagnarla in questa nuova avventura c’è il marito, Lord Cecil Ainsworth (Mark Umbers), un nobile senza possedimenti. La volontà di Bella è di riuscire a dare una nuova opportunità alla sua famiglia, dopo il periodo buio trascorso a causa della Prima Guerra Mondiale, che ha lasciato dietro di sé strascichi dolorosi e indelebili. Inoltre, Bella è desiderosa di raggiungere la sua indipendenza economica, sarà davvero in grado di ottenerla? Le bellezze del panorama ligure, i suoi profumi e il buon cibo, oltre al rapporto con i dipendenti, le persone del posto e gli ospiti dell’hotel, saranno sufficienti per aiutarla nel suo intento? Mentre la donna cerca di riportare la serenità tanto agognata, i problemi e i misteri si celano dietro l’angolo. Tra i tanti ospiti che si avvicenderanno tra le stanze dell’Hotel Portofino anche due italiani: Lorenzo Richelmy e Daniele Pecci, rispettivamente interpreti di un figlio e un padre di una famiglia nobile italiana. A tenere alta la bandiera del Belpaese anche Rocco Fasano, nel ruolo di Gianluca Bruzzone, giovane attivista antifascista del luogo.

Il cast di Hotel Portofino approfondimento Hotel Portofino, la serie su Sky e NOW dal 28 febbraio. Il teaser La miniserie britannica di sei episodi è stata ideata e sceneggiata da Matt Baker, mentre la regia è stata affidata a Adam Wimpenny. Tra i personaggi principali ritroviamo l’acclamata Karen di Californication Natascha McElhone, che in Hotel Portofino è Bella Ainsworth, la figlia di un ricco industriale britannico, trasferitasi a Portofino per aprire un hotel in pieno stile inglese e riscattarsi dagli anni difficili della Grande Guerra. Tra gli altri interpreti anche Mark Umbers, nei panni di Lord Cecil Ainsworth, il marito di Bella appartenente a una famiglia di origini nobili; Lucy Akhurst, nel ruolo di Julia Drummond - Ward; Rocco Fasano come Gianluca Bruzzone, un giovane attivista antifascista; Daniele Pecci interprete del Conte Carlo Albani, nobile e padre di Roberto, l’attore Lorenzo Richelmy. E ancora Anna Chancellor in Lady Latchmere, Assad Zaman nei panni del Dott. Anish Sengupta e molti altri. La miniserie è stata scritta da Matt Baker (Before We Die) nell’autunno del 2020, mentre le riprese hanno avuto luogo tra Portofino, Rovigno, Laurana e Fiume nel 2021. Hotel Portofino si prospetta come una risorsa perfetta per gli amanti delle serie tv inglesi in costume, a metà strada tra Downtown Abbey e Casa Howard, tra location sorprendenti e il classico tè delle cinque, rispettando appieno le usanze e i costumi dell’epoca.