A casa tutti bene, quando esce e cosa c'è da sapere sulla serie Sky

La prima serie tv di Gabriele Muccino, reboot dell’omonimo film campione di incassi del 2018, dal 20 dicembre su Sky Serie, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW. Ecco tutte le informazioni

Un grande cast corale interpreta i membri della numerosa famiglia, nei suoi due rami, al centro della storia. Laura Morante (Lacci, Ciliegine, Ricordati di me) e Francesco Acquaroli (Fargo, Suburra - la serie, Alfredino – Una storia italiana) guidano il cast nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro, a Roma, e genitori di Carlo, Sara e Paolo interpretati rispettivamente da Francesco Scianna (Baarìa, La mafia uccide solo d’estate, Latin Lover), Silvia D’Amico (The Place, Hotel Gagarin, Christian) e Simone Liberati (Petra, La profezia dell’armadillo, Suburra). Euridice Axen (Gli Infedeli, Loro, Il Processo) è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre l’esordiente Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia, legata a Manuel, il cuoco del San Pietro, interpretato da Francesco Martino (L’oro di Scampia, Catturandi – Nel nome del padre). Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani (Tutta colpa di Freud, Non c’è più religione). Antonio Folletto (Gomorra – La serie, Capri-Revolution, I bastardi di Pizzofalcone) è invece il compagno di Sara, Diego. Quindi i Mariani: Paola Sotgiu (Suburra – la serie) interpreta Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, nei cui panni figurano Valerio Aprea (Boris, Figli, Smetto quando voglio) e Alessio Moneta (1992, Baciami ancora). Emma Marrone (Gli anni più belli) interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini (La terra dell’abbastanza, A mano disarmata) è Beatrice, la compagna di Sandro. Nel cast anche il giovanissimo Federico Ielapi (Pinocchio, Quo vado?, Tutti per 1 – 1 per tutti), Maria Chiara Centorami (Come saltano i pesci, Universitari – Molto più che amici) e Mariana Falace (Gli anni più belli, Si vive una volta sola).

A Casa Tutti Bene – La serie è un family drama in otto episodi girati da Gabriele Muccino – nelle librerie con la sua autobiografia “La vita addosso”, scritta con Gabriele Niola e edita da UTET - e da lui scritti insieme a Barbara Petronio (anche produttrice creativa), Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza. Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi il 14 dicembre, hanno partecipato: Antonella D’Errico, Executive Vice Presidente Programming Sky Italia; Sonia Rovai, responsabile dei contenuti Sky Original scripted; Marco Belardi, fondatore per Lotus Production; Raffaella Leone, CEO di Leone Film Group; il regista Gabriele Muccino; la sceneggiatrice e produttrice creativa Barbara Petronio; il cast.

Esordirà il 20 dicembre su Sky e in streaming su NOW A CASA TUTTI BENE – LA SERIE , il primo progetto per la TV di Gabriele Muccino , reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma come evento speciale fuori concorso, la serie è prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production - società di Leone Film Group.

Un giorno, però, un avvenimento gravissimo e rimasto segreto per decenni torna a sconvolge gli equilibri familiari. I Mariani, un altro ramo della famiglia, reclamano un posto all’interno dell’attività, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei Ristuccia che ancora oggi ha delle profonde conseguenze nelle vite dei nostri protagonisti.

Anche Carlo ha una figlia, Luna, una ex moglie, Elettra, e una compagna che mal tollera il suo passato sentimentale: Ginevra, mai davvero accettata dalla famiglia Ristuccia e vista come una rovina famiglie. E infine Sara è sposata con Diego che però le è infedele.

La famiglia Ristuccia è da 40 anni proprietaria del ristorante San Pietro, uno dei più rinomati locali della Capitale, in zona Gianicolo. Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara sono sempre lì, tutti i giorni, ad aiutare i genitori Pietro e Alba nella gestione dell’attività. Assente da questa, è sempre stato il fratello Paolo, andato da tempo a inseguire in Francia il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Adesso Paolo, reduce da un logorante divorzio, torna a casa dei genitori sconfitto professionalmente e senza più un soldo in tasca, con la sola speranza di poter crescere suo figlio Giovanni, di 11 anni.

Una famiglia allargata, come tante, con i suoi segreti e le sue fratture all’interno, è il cuore del primo family drama originale Sky, firmato da un grande autore che da circa 20 anni racconta sul grande schermo storie familiari di enorme successo e ha scelto Sky come casa della sua prima serie TV: Gabriele Muccino. Con Lotus, ci ha proposto un’idea che ci ha conquistato da subito. A partire dal suo film del 2018, Gabriele e il team di scrittura hanno messo a punto una storia che va al di là del film, che lascia l’isola per abbracciare Roma e l’Argentario, con un numerosissimo e talentuoso cast. A Casa Tutti Bene – La serie arricchisce il roster delle nostre produzioni originali con una storia in grado di parlare a tutti, con personaggi e dinamiche familiari in cui tutti possono riconoscersi e immedesimarsi con empatia. Ne abbiamo già avuto esperienza alla Festa del Cinema di Roma nell’ottobre del 2021, dove lo abbiamo presentato in anteprima e gli spettatori hanno vissuto in maniera estremamente partecipativa tutte le grandi emozioni della prima puntata. Davvero una storia per tutti: un’appassionante saga familiare che porta orgogliosamente il marchio inconfondibile del suo autore su ognuno dei suoi otto episodi. Di più: c’è la firma di Gabriele Muccino su ogni movimento di macchina, su ognuno di quei lunghi e vorticosi piani sequenza in cui la telecamera quasi danza attorno ai suoi attori. Un progetto “mucciniano” in tutto, specie sui sentimenti sempre così a fior di pelle, ora esibiti, ora nascosti, traditi o urlati. Siamo orgogliosi di dargli il benvenuto su Sky.

Con A Casa Tutti Bene - La serie, Sky è felice di accogliere nella propria famiglia un grande autore come Gabriele Muccino, che riprende il suo stesso film del 2018 e lo converte, con intelligenza ed energia trasformativa, al formato seriale. I personaggi del film originale non potevano certo rimanere su quell’isola: avevano ancora altre storie da raccontare, e così, evidentemente, lo stesso regista. Non volendo certo accontentarsi di un ordinario spin-off, Muccino compie una profonda rielaborazione, e soprattutto sovverte l’impianto narrativo attraverso l’innesto di una sottile linea noir. Da un lato ciò permette di tenere alta la tensione narrativa, e dunque la nostra attenzione, lungo tutta la storia. Dall’altro ciò consente poi al regista di fare quello che nessuno meglio di lui sa fare: raccontare rapporti di famiglia. E dunque, benvenuto a Sky (una casa in cui i grandi autori – Paolo Sorrentino, Luca Guadagnino, Niccolò Ammaniti – tendono a stare tutti più che bene) al cristallino talento di Gabriele Muccino. E insieme a lui, benvenuto al magnifico ensemble di attori messo insieme per l’occasione. Niente superstar ma tutti volti già conosciutissimi dell’entertainment italiano, che in questo contesto hanno modo di brillare, ed emergere, come non mai. Come una grande squadra con la forza del collettivo — o come, appunto, una grande famiglia. In cui tutti vengono valorizzati. Spettacolo vero: da vedere, da emozionarsi, da applaudire.

Lavorare alla serie A Casa Tutti Bene - La serie è stata la naturale evoluzione del lavoro fatto sul film prodotto da Lotus nel 2017. Già mentre giravamo il film, ci siamo resi conto della potenza del materiale narrativo e quando Gabriele ha proposto di farne una serie, abbiamo accolto la sua proposta con entusiasmo e ci siamo subito attivati per svilupparla. La famiglia Ristuccia e la sua potente carica emotiva andavano esplorate e approfondite. Con Barbara Petronio, Gabrielle Galli, Andrea Nobile e Camilla Buizza, Gabriele ha quindi rielaborato la storia della Famiglia Ristuccia, rendendola se possibile ancora più affascinante, più concreta. Dal punto di vista produttivo, avendo già prodotto i suoi due precedenti film, sapevamo di dover semplicemente accogliere la sua visione e, come al solito, la sua visione ha superato ogni nostra aspettativa. La capacità di Gabriele Muccino di controllare ogni minimo dettaglio, il suo talento nel tradurre la pagina in immagini vive e reali è per la produzione una magia sempre più sorprendente. Gabriele riesce sempre a metterti davanti alla necessità di fare di più e fare meglio ma come produzione, quando poi si vede il prodotto finito, non si può far altro che essere orgogliosi del lavoro fatto e grati a Gabriele per la fiducia che ripone in noi ormai da tempo.

I PERSONAGGI



PIETRO RISTUCCIA - FRANCESCO ACQUAROLI

Pietro Ristuccia (70) è il capofamiglia e il proprietario del rinomato ristorante romano San Pietro. È un uomo duro, dedito al lavoro, che grazie all’impegno e alla tenacia è riuscito a trasformare il San Pietro nel ristorante che è ora. Questo a discapito della famiglia, la moglie Alba e i tre figli Carlo, Paolo e Sara, messa spesso in secondo piano. Con Carlo, nonostante la dedizione di quest’ultimo verso il ristorante, si dimostra sempre giudice severo. Non va meglio con Paolo: non è mai riuscito a perdonargli di essersene andato ed aver voltato le spalle al ristorante. Il rapporto con Sara è invece speciale, non però senza conflitti, legati soprattutto alle scelte sentimentali della giovane donna.

ALBA RISTUCCIA - LAURA MORANTE

Alba Ristuccia (65) è la moglie di Pietro. Da quando si sono sposati, appena maggiorenni, è sempre stata accanto al marito, nella buona e nella cattiva sorte. Lo ha sostenuto nelle difficoltà, crescendo i loro tre figli, e lo ha aiutato nella gestione del ristorante. Alba è una donna forte per cui l’unità della famiglia è la cosa più importante, indipendentemente da cosa debba fare pur di mantenerla. Dopo la morte di Pietro cercherà in tutti i modi di aiutare i suoi tre figli, per far sì che non si perdano. Nasconde un terribile segreto, sepolto da anni, di cui soffre le conseguenze ogni giorno.

CARLO RISTUCCIA - FRANCESCO SCIANNA

Carlo Ristuccia (40) è il primogenito di Alba e Pietro. Lavora instancabilmente per il San Pietro, ha iniziato da ragazzo e da allora cerca disperatamente di dimostrare al padre il suo valore. Con quest’ambizione decide, senza consultare nessuno, di investire alcuni fondi del ristorante in un ambizioso progetto in Sardegna. Vive con Ginevra, la sua nuova compagna, con cui ha una figlia, Anna (5) e deve gestire le gelosie di lei riguardo la sua ex moglie Elettra con cui ha un’altra figlia, Luna (17). Bilanciare famiglia e lavoro è alle volte difficile per Carlo, emanciparsi dal padre è per lui quasi un’ossessione.

GINEVRA - LAURA ADRIANI

Ginevra (30) è la compagna di Carlo. Quando si conoscono la passione tra i due è travolgente e Ginevra resta incinta di Anna, con Carlo che chiude il matrimonio con Elettra per iniziare una nuova vita con lei. Ma Ginevra sembra non riuscire ad ottenere il lieto fine che vorrebbe: Carlo è sempre più preso dal lavoro e i Ristuccia, soprattutto Alba, sembrano non accettarla e non la considerano parte della famiglia, nonostante tutti i suoi sforzi. Per questo Ginevra vorrebbe tanto che Carlo la sposasse, crede possa essere la soluzione per diventare ufficialmente una Ristuccia anche lei.

SARA RISTUCCIA - SILVIA D’AMICO



Sara Ristuccia (35) è la più giovane dei tre fratelli ed è la cocca di Pietro. Anche lei si occupa della gestione del ristorante, nonostante questo significhi vivere lontana da suo marito Diego (33), che lavora in un cantiere navale a Sorrento. Sara deve combattere ogni giorno con Carlo per farsi spazio nel ristorante e guadagnarsi una sua autonomia. A casa deve crescere suo figlio Vittorio (5) e gestire l’assenza di Diego, che passa sempre più tempo a Sorrento facendo insorgere nel suo cuore grandi dubbi. Sara è intelligente e acuta, cerca di tenere tutta la sua inquietudine e i suoi dubbi nascosti, proiettando l’immagine di una donna felice.

DIEGO - ANTONIO FOLLETTO



Diego (33) è il marito di Sara. Insieme hanno un figlio, Vittorio. Di origini campane, Diego è affascinante e divertente. Un gran seduttore e anche un gran affabulatore! Lavora in un cantiere navale a Sorrento, dove disegna linee acquatiche per gli yacht. Lì conosce l’avvenente Regina (25) con cui intraprende una relazione clandestina. Anche lui come Ginevra non si è mai sentito accettato dai Ristuccia, in particolar modo da Pietro che non lo ha mai voluto coinvolgere negli affari di famiglia.

PAOLO RISTUCCIA - SIMONE LIBERATI

Paolo Ristuccia (36) è il secondogenito. Diametralmente opposto al fratello maggiore Carlo, Paolo ha un animo sensibile e inquieto. In rotta di collisione con Pietro, prende le distanze dalla famiglia e dal ristorante e decide di partire zaino in spalla. Scrive un primo romanzo di discreto successo, ma poi la vena creativa sembra esaurirsi. Così come si esaurisce presto l’amore con Olivia (35). La rottura finisce per allontanarlo dal figlio Giovanni (11), dopo la separazione portato dall’ex moglie a vivere a Parigi, senza preavviso. Solo grazie ad una battaglia legale, riesce ad ottenere di poter passare l’estate con Giovanni e poter provare a fare il padre e a riscostruire il loro rapporto.

GIOVANNI - FEDERICO IEALPI



Giovanni (11) è figlio di Paolo ed Olivia. Tre anni fa la madre, con il nuovo compagno, lo ha portato a vivere a Parigi, all’insaputa di Paolo. È un ragazzo timido e introverso, ma sensibile. Soffre molto la separazione dei genitori e le loro continue litigate che ruotano attorno a lui, vorrebbe solo che andassero d’accordo e che nessuno dei due soffrisse. Il rapporto con Paolo è completamente da ricostruire e Giovanni in un primo momento si mostra un po’ sulle sue nei confronti del padre. Troverà nella figlia di Isabella, Cristina, un’amica.

ELETTRA - EURIDICE AXEN

Elettra (38) è la ex moglie di Carlo, il suo primo vero amore. Donna elegante e raffinata, nella vita è un architetto. I due si sono sposati giovani, dando presto alla luce Luna (17), che sembrava la naturale conseguenza del loro amore. Con il passare del tempo il rapporto si logora per l’ossessione crescente di Carlo verso il lavoro e per la perenne insoddisfazione che lo porta a tradirla con una ragazza più giovane, Ginevra. Alla scoperta della gravidanza di Ginevra, Carlo ed Elettra divorziano. Dopo il primo periodo di gelo, dimostrando grande maturità, Elettra è riuscita a ristabilire un buon rapporto con l’ex marito, a differenza di Luna che invece ha una relazione conflittuale col padre.

LUNA - SVEVA MARIANI

Luna (17) è la figlia di Carlo ed Elettra. Con il padre ha una relazione conflittuale, per lei è difficile accettare che ora lui non solo abbia una nuova compagna ma anche una nuova figlia, e non riesce a perdonarlo. Ha sofferto molto quando i suoi genitori hanno divorziato, per un periodo ha sviluppato anche dei disordini alimentari. Ultimamente, litiga in continuazione anche con la madre Elettra, perché Luna si sente già adulta e non le piace che le si dica quello che deve fare. Ha una relazione segreta con Manuel (40), lo chef del San Pietro.

ISABELLA - MARIA CHIARA CENTORAMI

Isabella (35) è una parente dei Mariani, cugina da parte di padre di Sandro e Riccardo. Da ragazzina ha passato tanto tempo con i cugini e anche con i Ristuccia, in particolare durante le vacanze estive nella villa di questi ultimi all’Argentario. Si invaghisce di Paolo, con cui ha una breve storia all’età di 16 anni e a distanza di anni ripensa spesso a quell’esperienza come qualcosa di indimenticabile. Oggi è la madre single di Cristina (12) e insegna danza. Nonostante tutte le difficoltà, Isabella è una donna solare e propositiva che non ha mai smesso di credere nell’amore.

REGINA - MARIANA FALACE

Regina (25) è l’amante di Diego, è molto bella e sensuale. Lavora nello stesso cantiere navale di Diego, nel reparto commerciale, ed è così che si sono conosciuti. Quando lui è a Sorrento sono inseparabili, lui non riesce proprio a resisterle e lei sa come manipolarlo. Però questo non le basta più, non vuole più dividere il suo uomo con qualcun’altra ed è disposta a tutto pur di avere Diego tutto per sé.

MANUEL - FRANCESCO MARTINO

Manuel (40) è lo chef stellato del San Pietro, le sue abilità e la sua fama contribuiscono al successo del ristorante. Conosce Carlo da dieci anni, collaborano tutti i giorni ma gli sta tenendo nascosta la sua relazione con Luna perché per lui il lavoro è più importante di qualsiasi legame.

MARIA MARIANI - PAOLA SOTGIU

Maria Ristuccia (65), in Mariani dopo aver sposato Marcello, è la sorella di Pietro ed è vedova da dieci anni. Il suo compianto marito era adorato da tutti, specie da Pietro, che l’aveva preso a lavorare come direttore di sala del San Pietro. Maria ha un carattere forte e farebbe di tutto per i suoi due figli, Sandro (50) e Riccardo (37), entrambi in un momento di difficoltà. È molto preoccupata per loro ed è pronta a sacrificare ogni cosa e a usare ogni mezzo per riuscire ad aiutarli.

RICCARDO MARIANI - ALESSIA MONETA

Riccardo Mariani (37) è il secondogenito di Marcello e Maria. È considerato da tutti la pecora nera della famiglia, perché, anche se non spinto da cattive intenzioni, finisce sempre per fare le scelte sbagliate. Ha provato qualsiasi lavoro, senza successo, e persino come cameriere al San Pietro è riuscito a farsi cacciare dallo zio Pietro. A quegli anni risale l’inizio del rapporto conflittuale con suo cugino Carlo. Riccardo ha un punto debole: la passione per il poker, che finisce per mettere a repentaglio le sue finanze e in pericolo la sua famiglia. Nonostante l’incontro con Luana (30) e la gravidanza di lei, Riccardo sembra proprio non riuscire a stare lontano dai guai.

LUANA - EMMA MARRONE

Luana (30) è una ragazza di borgata, semplice e genuina. Ama profondamente Riccardo per la sua bontà e la sua generosità. I due vivono momentaneamente a casa della madre di lui, Maria, e aspettano un bambino. Preoccupata per le condizioni finanziarie di Riccardo e per i suoi debiti di gioco, Luana lo invita a chiedere un aiuto allo zio Pietro, per poter garantire al figlio un futuro migliore. Lei vorrebbe solo poter vivere una vita normale e tranquilla con l’uomo che ama e il bambino che aspetta. Ha un bel rapporto con Maria, insieme condividono le preoccupazioni per i guai di Riccardo.

SANDRO MARIANI - VALERIO APREA

Sandro Mariani (50) è il primogenito di Marcello e Maria. È sempre stato un uomo mite e responsabile. A differenza del fratello non ha vanificato i sacrifici fatti dai genitori affinché potesse studiare: è infatti riuscito a laurearsi e a ottenere un buon lavoro da direttore commerciale in un grande magazzino. Quando ritrova Beatrice (45), la sua prima fidanzata ai tempi dell’adolescenza, tra i due è di nuovo amore, ma questa volta è un’improvvisa malattia – l’Alzheimer di lui – ad attentare di nuovo alla loro felicità.

BEATRICE - MILENA MANCINI

Beatrice (45) è la compagna di Sandro. Combina dolcezza e forza d’animo. La vita con lei non è stata tenera ma le cose sembrano cambiare quando si ritrova di nuovo felice con il suo primo amore Sandro, e i due si innamorano di nuovo perdutamente. Questa quiete ritrovata viene tuttavia bruscamente interrotta dall’Alzheimer che colpisce Sandro. Ma Beatrice, nonostante i momenti di sconforto, gli resta accanto e si prende cura di lui, il suo unico desiderio è sposarsi con Sandro prima che la malattia degeneri troppo. Ha un ottimo rapporto con Maria, che in lei vede una donna forte e onesta.