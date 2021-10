Cowboy Bebop, il trailer ufficiale della serie Netflix

Cowboy Bebop, la reazione dei fan

Un ruolo cruciale è ricoperto dalla colonna sonora. Le musiche sono quelle originali e non possono che avere un effetto magnetico. Se da una parte il trailer pare aver fatto il proprio dovere con i tanti che non hanno mai seguito le avventure di Spike, Jet e Faye (Ein ed Ed), non sembra aver convinto gli appassionati dell’anime. Stando ai commenti sul web, sembra mancare qualcosa. Le musiche da sole non possono bastare e per ora non vi è spazio a quel necessario brivido che annuncia un prodotto di assoluta qualità. Il teaser aveva un sapore vintage fastidioso, per molti. Il trailer cancella solo in parte questa sensazione, senza mai raggiungere picchi. Deludenti, per molti, gli effetti speciali e, in generale, alcuni fan hanno la sensazione di star ammirando un’opera amatoriale con attori in cosplay.

Sarà la solita reazione esagerata pronta a sgonfiarsi con la messa in onda? Potrà dirlo soltanto il tempo. Di certo Netflix era consapevole d’andare incontro a un’ondata di polemiche, considerando l’importanza dell’opera originaria.